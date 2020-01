Lysandre Nadeau dévoile deux nouveaux tatouages significatifs

C’est sur Instagram que la youtubeuse Lysandre Nadeau a montré ses deux nouveaux tatouages, ainsi que leur signification.

La grande voyageuse n’avait jusque là qu’un seul tattoo, celui qu'elle avait fait faire au Cambodge lors de son long périple en 2019.

Inspiré par Angelina Jolie, Lysandre avait choisi les cinq lignes HAH TAEW qui représentent la chance, le charisme, le pouvoir, la protection et la purification.

Pour ses deuxième et troisième tatouages, Lysandre a visité le salon Repère Aux Loups qui se spécialise dans la technique du «stick and poke». Cette façon de faire utilise une aiguille à la main, et non une machine.

Elle était entre les mains de l’artiste du nom de Molébulle sur Instagram.

Lysandre a tout d’abord opté pour un serpent sur l’aine.

Capture d'écran Instagram @lysandrenadeau

Elle explique que cet animal est significatif pour elle puisqu’elle a toujours eu beaucoup de reptiles à la maison lorsqu’elle vivait avec ses parents. «J’ai attrapé ma première couleuvre à l’âge de 4 ans et mon premier animal de compagnie à moi était un boa (femelle) prénommé Bête, à 12 ans.»

Lysandre ajoute qu’elle est Serpentard, faisant référence aux maisons de Poudlard dans Harry Potter.

Ensuite, l’influenceuse s’est fait tatouer ses trois signes astrologiques au-dessus de l’intérieur du coude.

Capture d'écran Instagram @lysandrenadeau

Son signe est Gémeaux, ascendant Lion, et sa lune est en Bélier.

Capture d'écran Instagram @lysandrenadeau

On adore les nouveaux tatouages de Lysandre!