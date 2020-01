Selena Gomez affirme avoir été abusée émotivement par Justin Bieber

Dans une récente entrevue avec NPR pour promouvoir son album Rare, la chanteuse Selena Gomez est revenue sur sa relation avec Justin Bieber, affirmant que tout n’était pas rose.

Pour son premier album paru depuis 2015, Gomez a enregistré la pièce Lose You To Love Me, qui traite de sa relation avec le chanteur canadien.

«Je ne sentais pas que cette histoire s’était bouclée de façon respectueuse, et que je devais l’accepter, et je savais que j’avais besoin de dire certaines choses que j’aurais souhaité dire à l’époque... C'était très difficile et je suis heureuse que ce soit terminé», a avoué la femme de 27 à Lulu Garcia-Navarro.

Elle a ensuite avoué qu’elle se sentait comme une victime d’abus émotionnels.

«Je crois que c’est quelque chose que j’ai dû attendre d’être une adulte avant de comprendre. Je devais comprendre les choix que je faisais. Même si je ne veux pas passer le reste de ma vie à parler de ceci, je suis fière de dire que je me sens plus forte que jamais et que j’ai trouvé une façon de passer à travers avec le plus de grâce possible.»

Justin Bieber n’a pas encore réagi aux propos de Selena Gomez.