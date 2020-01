Ces 2 acteurs de «Sex Education» sont en couple dans la vraie vie

Il n’est pas rare que des couples se forment sur des plateaux de tournage et les acteurs de Sex Education ne font pas exception.

La populaire série télé britannique raconte l’histoire d’un adolescent qui s’improvise sexologue, le métier de sa mère, à son école secondaire.

Parmi tous les personnages sympathiques qu’on rencontre à Moordale, on retrouve Aimee et Adam, un couple qui a des difficultés sexuelles.

Si vous êtes rendus à la seconde saison, vous savez que cette histoire d’amour ne fait pas long feu. Contrairement à leurs personnages, les acteurs, eux ont trouvé l’amour!

Aimee Lou Woods, qui joue Aimee, et Connor Swindell, qui joue Adam, sont en effet ensemble depuis 2018.

La première publication Instagram du couple date de septembre 2018, alors qu’Aimee souhaitait bonne fête à Connor.

On peut y lire: «Merci à Adam et Aimee d’avoir rendu tout ceci possible... Je ne vais pas en dire plus parce que je me sens vulnérable, mais tu connais le reste.» Dans une entrevue, les acteurs avaient révélé n’avoir débuté leur relation qu’après le tournage de la première saison.

Les scènes où ils formaient un couple ont donc été filmées avant que leur histoire d’amour commence.

Ils ont aussi un talent remarquable pour les costumes d’Halloween.

Ils sont adorables!