Grammys 2020: Voici les looks de nos stars favorites sur le tapis rouge

Les plus grandes vedettes de la musique américaine se sont réunies, ce dimanche, pour célébrer l'année 2019 et les looks audacieux étaient au rendez-vous.

La 62e édition des Grammy Awards a eu lieu le 26 janvier à Los Angeles. Pour l'occasion, les stars de la musique ont défilé dans leurs plus beaux habits et robes.

Voici donc nos looks favoris des Grammys 2020:

Dua Lipa et Anwar Hadid

AFP

Lana Del Rey

AFP

Billie Eilish

AFP

AFP

Lizzo

Adriana M. Barraza/WENN

Ariana Grande

AFP

Shawn Mendes

AFP

Camila Cabello

AFP

FKA Twigs

AFP

Rosalia

AFP

Lil Nas X et Billy Ray Cyrus

AFP

BTS

AFP

Les Jonas Brothers

AFP

Nick Jonas et Priyanka Chopra

AFP

Joe Jonas et Sophie Turner

AFP

Ben Platt

AFP

H.E.R.

AFP

Tyler, the Creator

AFP

Claudia Sulewski et le frère de Billie Eilish, Finneas O'Connell

AFP

Bebe Rexha

AFP

La Youtubeuse Lilly Singh

AFP

Nikita Dragun