«Nouvel An chinois»: Votre horoscope pour 2020 selon votre signe chinois

Ce 25 janvier 2020, c’est le Nouvel An chinois et cette année, il se passe sous le signe du rat!

On connaît tous notre signe astrologique selon les étoiles, mais l’horoscope chinois est tout aussi intéressant. Au lieu d'être déterminé en fonction du mois, de l'endroit et de l'heure de notre naissance, le signe chinois se fie à notre année de naissance. Comme dans l'astrologie qu'on connaît, l'horoscope chinois comprend 12 signes, dont le cycle change tous les 12 ans et qui sont représentés par des animaux.

Chaque année est associée à un élément, soit le métal, la terre, le bois, l'eau ou le feu. Par exemple, 2020 est l’année du rat de métal, ce qui veut dire que ce sera une année intense, «confrontante», et remplie d’opportunités financières pour tous.

Vous pouvez déterminer votre signe et élément juste ici en anglais et en français.

Voici donc vos prédictions de 2020 selon votre signe Chinois:

Le Rat - 2020, 2008, 1996, 1984, 1972...

Adobe Stock

Cette année sera bonne pour vos finances et vos voyages. Ce n’est pas le temps de laisser les choses au hasard par contre: il faut bien planifier. Faites attention aux petits accidents et maladies, vous serez plus vulnérables en 2020.

Vous aurez tendance à être stressés au travail, alors faites preuve de patience et d’indulgence avec vos proches.

Le Bœuf - 2009, 1997, 1985, 1973...

Adobe Stock

En 2020, vous allez voir plus clairement ce que vous voulez, ce qui sera bénéfique pour vos relations. Si vous êtes célibataires, vous risquez de rencontrer quelqu’un. Si vous êtes plutôt en couple, la relation se solidifie et vous allez passer à la prochaine étape! Vos talents artistiques seront à leur meilleur.

Pensez à être plus flexibles et faites attention aux accidents de travail!

Le Tigre - 2010, 1998, 1986, 1974...

Adobe Stock

Ce sera une année chanceuse au travail ou dans les études: vous aurez peut-être une promotion ou une nouvelle offre intéressante. Ce sera une année d’exploration, donc aussi un bon moment pour voyager.

Avec tous ces changements, vous pourriez vous sentir un peu seul. N’oubliez pas de prendre soin de vos relations, surtout avec votre famille.

Le Lapin - 2011, 1999, 1987, 1975...

Adobe Stock

Vos relations seront excellentes en 2020: une femme plus âgée pourrait vous servir de mentor et vous guider dans vos décisions professionnelles. En général, ce sera une année douce, stable et calme. Si vous vivez une période de stress, passez du temps dans la nature.

Certains Lapin pourraient vivre des soucis d'ordre légal en 2020, mais la chance sera de votre côté.

Le Dragon - 2012, 2000, 1988, 1976...

Adobe Stock

Selon la culture chinoise, l’année du Rat est toujours excellente pour les Dragon. 2020 sera sous le thème des connexions pour vous. Vous brillerez au travail, surtout par vos idées et votre créativité, ce qui pourrait donner lieu à une promotion. Vous aurez une santé de fer et beaucoup d’énergie.

C’est aussi le moment de prendre du temps pour vous et de prendre soin de votre santé mentale.

Le Serpent - 2013, 2001, 1989, 1977...

Adobe Stock

Les sphères de votre vie qui iront le mieux cette année seront l’amour et les finances. C’est un bon moment pour investir dans quelque chose qui vous intéresse. Si vous êtes en relation, c’est aussi un temps idéal pour se marier et/ou planifier quelque chose de gros!

N’oubliez pas de prendre le temps de bouger pour éviter les petits pépins de santé.

Le Cheval - 2014, 2002, 1990, 1978...

Adobe Stock

Ce sera une année particulièrement déstabilisante pour vous, sauf en amour. Pour le reste, vous devrez redoubler d’efforts pour atteindre les buts que vous vous étiez donnés. Puisque le Cheval a tendance à vouloir aller trop vite, vous devrez prendre votre temps en 2020 pour bien faire les choses.

Par contre, votre chance naturelle fera que vous allez réussir à vous sortir de bien des situations difficiles!

La Chèvre - 2015, 2003, 1991, 1979...

Adobe Stock

Un peu comme pour le Cheval, l’année du Rat ne sera pas facile pour la Chèvre. Par contre, avec de la persévérance et beaucoup de travail, tout ira bien. Si vous mettez les efforts nécessaires, votre emploi, vos études ou votre créativité seront en feu! Vos relations amoureuses seront mises au défi cette année, alors si vous êtes en couple, prendrez soin de votre amoureux(se).

Pour ce qui est de la santé, votre système immunitaire pourrait être affaibli, gardez cela en tête.

Le Singe - 2016, 2004, 1992, 1980...

Adobe Stock

Vous pourriez avoir de la difficulté à vous concentrer cette année. Du côté professionnel, cela risque d’être stable, donc pas de promotion, mais pas non plus de malchance! Dans vos relations, il faut faire attention de ne pas faire confiance à n’importe qui.

Pour votre santé mentale et celle de vos amours, vous allez briller par votre bonne humeur! Continuez de prendre soin de vous.

Le Coq - 2017, 2005, 1993, 1981...

Adobe Stock

Cette année sera remplie de succès pour vous, surtout dans les sphères professionnelles de votre vie. Vous allez prendre de bonnes décisions et recevoir beaucoup de soutien de la part de vos supérieurs. Votre santé physique sera aussi à son top, contrairement à l’année qui vient de passer.

De l’autre côté, vos émotions seront testées à maintes reprises, alors gardez votre calme et ne vous fâchez pas pour rien.

Le Chien - 2018, 2006, 1994, 1982...

Adobe Stock

Plusieurs rebondissements vous attendent dans les prochains mois! C’est l’année idéale pour apprendre un nouveau talent ou pour essayer quelque chose qui vous intéresse depuis longtemps. Vos amis seront importants cette année, vous pourrez compter sur eux.

Ne prenez pas de décisions impulsives au travail ou avec votre argent, il vaut toujours mieux peser le pour et le contre!

Le Cochon - 2019, 2007, 1995, 1983...

Adobe Stock

Bonne nouvelle, l’année s’annonce ultrachanceuse pour le Cochon! Autant au travail qu’en amour ou que pour la santé. Ça va bouger et plusieurs opportunités vont se présenter à vous. Puisque vous serez très occupés, n’oubliez pas de prendre des pauses et des vacances!

Côté santé, faites attention à la paresse, cuisiner pour soi-même est toujours mieux que le fast food.

Xin Nian Hao!