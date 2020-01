Les plus beaux filtres Instagram à essayer dans vos prochaines stories

Vous avez sûrement remarqué qu’une panoplie de nouveaux filtres sont maintenant disponibles!

Si au départ nos choix étaient assez limités, grâce aux créateurs de contenus Instagram, il existe désormais une mer d’options de filtres magnifiques, drôles et même choquants.

En fouillant sur les comptes de nos instagrameuses et instagrammeurs préférés, on a noté quelques titres particulièrement populaires que vous devriez vous aussi essayer!

Pour appliquer ces filtres, vous n'avez qu'à suivre la personne qui les a créés ou à les ajouter à votre liste de filtres.

Les plus beaux filtres Instagram pour sublimer le visage

Pour mettre son visage en valeur ou encore se donner un tout autre look, voici les filtres qui vont venir enjoliver votre minois!

Beauty Skin de carmushka (pour un look un petit peu flouté)

Capture d'écran Instagram

Cherry on the cake de Barbara Malewickz (ce filtre ajoute des cerises, du blush, des taches de rousseur et il modifie le visage)

Capture d'écran Instagram

Butterfly look de er__ger (il donne un effet de volume aux lèvres, quelques taches de rousseur et des mignons papillons)

Capture d'écran Instagram

Top model look de xeniabelskaya (ce filtre donne un effet flouté et bonne mine au teint)

Capture d'écran Instagram

Les plus beaux filtres Instagram pour filmer autour de soi

Si vous partagez une story de votre déjeuner ou encore de votre journée à la plage, ces filtres vont venir ajouter un petit plus à toutes vos photos et vidéos.

Cream de Ya.Molli

Capture d'écran Instagram

Mint Filter de Soy Diego

Capture d'écran Instagram

Milk Three de Ya.Molli

Capture d'écran Instagram

Mood de diana_luchitskaya

Capture d'écran Instagram

Milk Two de Ya.Molli

Capture d'écran Instagram

Vintage de yulya.kors

Capture d'écran Instagram

Les meilleurs filtres Instagram pour s’amuser

Vous voulez savoir quel personnage de Harry Potter vous représente le plus? Ou encore quelles plantes vertes vous devriez adopter? Instagram regorge de filtres «quiz» vraiment le fun! En voici quelques-uns:

Your boyfriend is... de Julia Taskaeva (pour savoir qui est votre «chum» célébrité!)

Capture d'écran Instagram

Question + Answer de ethangaskill (pour faire une question/réponse avec vos abonnés!)

Capture d'écran Instagram

Quel Mr ou quelle Mme êtes-vous de babychoufamilyfr (pour découvrir qui est votre Mr/Mme)

Capture d'écran Instagram

How old do I look de ferdaysss

Capture d'écran Instagram

Rate ur face de pasanifas (pour savoir quelle est votre note sur 10)

Capture d'écran Instagram

Sing that song de hughesp1 (pour chanter des chansons aléatoires)

Capture d'écran Instagram

Les filtres Instagram les plus drôles

Ceux qui vous font les faces les plus drôles et qui sont certains de faire hurler de rire tous vos abonnés!

Modern ideal de silichmasha

Capture d'écran Instagram

Operada de sergiomenor

Capture d'écran Instagram

Lilface de qz.w.a (pour avoir une mini mini mini face)

Capture d'écran Instagram

Gamba Mercadona de aalejaandrx (pour devenir... une crevette!)