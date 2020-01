Les 5 meilleurs illuminateurs de pharmacie selon les «beauty gurus»

Les maquilleurs des stars et les «beauty gurus» ne jurent que par ces 5 illuminateurs à petits prix.

On le sait, la tendance du visage qui brille de mille feux est là pour rester. Par contre, quand on voit les illuminateurs à 40$ proposés par les youtubeurs, on se demande si on y tient réellement!

On a donc fouillé dans les listes et tutoriels de tous nos artistes maquilleurs favoris pour dénicher des options aussi efficaces que les plus dispendieuses, mais pour les budgets plus serrés.

Voici donc les 5 meilleurs illuminateurs trouvés en pharmacie:

5. Le fard cuit de E.L.F. Cosmetics dans la teinte Pinktastic

Ce blush est assez clair pour faire un magnifique illuminateur qui donne un éclat doux. La teinte est un mélange entre le rosé et le champagne, ce qui convient à plusieurs teints. Il se trouve seulement sur le site de la marque, mais elle livre au Canada!

Capture d'écran Youtube - Allie Glines

6$ ($4 USD) sur le site de elfcosmetics.com

4. Le Megaglo de Wet n Wild dans la teinte Blossom Glow

Un autre favori des youtubeurs, cet illuminateur peu dispendieux donne un joli effet naturel. Certaines personnes en ligne l’ont même comparé à l’illuminateur Dior qui coûte, tenez vous bien, 62$!

Capture d'écran Youtube - Allie Glines

12$ sur amazon.ca

3. Le Pure Nude de Essence

L’illuminateur préféré de la «beauty guru» Allie Glines, cette formule cuite se fond dans la peau sans laisser de texture. On peut en appliquer une touche pour un effet subtil, ou humidifier son pinceau pour un look aveuglant!

Capture d'écran Youtube - Krystal Lyne

5,50$ chez Pharmaprix

2. Le Butter Highlighter de Physician’s Formula

La poudre bronzante de cette même marque est un produit adoré de plusieurs, alors la qualité de l’illuminateur n’est pas une surprise! Il s’appelle Butter (beurre) pour une raison, il hydrate la peau et a un fini velouté, et non pailleté.

• À lire aussi: Les 5 bronzeurs en vente en pharmacie qui sont les mieux notés

Capture d'écran Youtube - Kathleen Lights

11,50$ sur le site de physiciansformula.com

1. Le Master Chrome de Maybelline

Cet illuminateur est devenu culte grâce à ses excellentes notes sur Amazon. On peut y lire que c’est un excellent remplaçant aux dispendieuses palettes de Anastasia Beverly Hills, que c’est magnifique sur les teints clairs, et que c’est carrément le plus bel illuminateur que certaines personnes ont testé dans leur vie!

Capture d'écran Youtube - Jeffree Star

11$ sur amazon.ca