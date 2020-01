Voici les nouveautés Netflix Canada de février à ne pas manquer

Le mois de février sur Netflix nous promet une foule de séries et films excitants qu’on a très hâte d’écouter durant les journées froides!

De la suite de l’un de nos films préférés (enfin!), à plusieurs classiques et nouveautés originales, cela nous donne hâte au mois prochain.

Voici donc les 10 films et séries à voir sur Netflix en février :

1. Locke & Key, saison 1 - 7 février

Cette nouvelle série s’inspire du roman graphique du même nom. On va suivre une famille de trois enfants qui, après le meurtre de leur père, déménage dans une vieille maison dont ils ont hérité. C'est là qu'ils découvrent des clés magiques qui leur donnent toutes sortes de pouvoirs et habiletés.

2. Horse Girl - 7 février

Alison Brie joue une femme plutôt introvertie qui adore les chevaux, les émissions de crimes et l’artisanat. Quand elle commence à avoir des rêves et hallucinations étranges, elle commence à penser qu’elle serait peut-être folle... Tout comme sa grand-mère, avec qui elle partage une ressemblance frappante.

3. To All the Boys: P.S. I Still Love You - 12 février

Enfin! La suite de To All the Boys I’ve Loved Before arrive juste à temps pour la Saint-Valentin. Dans ce film, la relation entre Lara Jean et Peter va être testée alors que celle-ci reconnecte avec son ancien crush, John Ambrose.

4. Narcos: Mexico, saison 2 - 13 février

Après avoir suivi les cartels colombiens, on est au Mexique pour une toute nouvelle histoire qui se déroule dans le monde de la drogue. Dans cette seconde saison, on retrouve Félix (Diego Luna) alors qu’il devra vivre les conséquences de ses actions dans la saison 1.

5. Cable Girls, la dernière saison - 14 février

La dernière saison de cette série espagnole qui se déroule à Madrid dans les années 20 arrive enfin! On y suit des jeunes femmes qui travaillent pour une compagnie de téléphone, ainsi que leurs vies personnelles et amoureuses.

6. The Expanding Universe of Ashley Garcia, saison 1 - 17 février

Cette nouvelle série de type sitcom raconte l’histoire d’une adolescente qui est la plus jeune au monde à recevoir un prix Nobel. Elle reçoit une offre d’emploi pour la NASA et doit déménager avec son oncle, un ancien joueur de football.

7. I Am Not Okay With This, saison 1 - 26 février

Si vous aimez The End Of the F***ing World, vous allez adorer cette nouvelle série du même réalisateur, basée sur un roman graphique. Sophia Lillis (It, Sharp Objects), joue une adolescente en crise qui réalise qu’elle a des super-pouvoirs. Intrigant!

8. All The Bright Places - 28 février

Ce film pour jeunes adultes s’inspire du roman du même nom, écrit par Jennifer Niven. Elle Fanning et Justice Smith jouent deux adolescents qui détestent leur petite ville de l’Indiana. Ils deviennent proches lorsqu’ils se retrouvent tous les deux sur le même pont, en même temps, alors qu’ils planifient s'enlever la vie.

9. Queen Sono, saison 1 - 28 février

Cette série sud-africaine se penche sur l'histoire d'une agente secrète, Queen Sono, qui s’en prend à des organisations criminelles à elle seule.

10. Il y aura aussi des classiques comme P.S. I Love You, Crazy, Stupid, Love et You've Got Mail!

On a hâte!