«Lost Girls» sur Netflix sera le prochain «Making a Murderer»

Netflix a récemment dévoilé la bande-annonce de Lost Girls, un film de type «true crime» qui s’annonce très intense et frustrant.

Basé sur une histoire vraie qui a eu lieu dans le Long Island, en 2010, Lost Girls suit une mère qui tente de mettre de la lumière sur la disparition de sa fille, Shannan.

Puisque Shannan est une travailleuse du sexe, sa mère à l’impression que les policiers ne mettent pas les efforts nécessaires pour la retrouver.

Elle met de la pression, jusqu’à ce que l’enquête démarre pour vrai, ce qui amène les détectives à retrouver quatre corps de jeunes femmes près de la même plage.

Malheureusement, aucune de ces victimes ne s’avère être Shannan.

Ce tueur, qui à ce jour n’a pas encore été identifié, est soupçonné d’avoir tué 20 femmes, majoritairement des travailleuses du sexe, à Long Island, sur une période de 20 ans.

Mettant en vedette Amy Ryan (The Office) dans le rôle de la mère, on voit aussi Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit) et Lola Kirke (Mozart in the Jungle).

Le film est inspiré par le livre du même nom de Robert Kolker qui est un bestseller. Lost Girls sera disponible sur Netflix à partir du 13 mars 2020.

En attendant, voici la bande-annonce:

On a hâte!