Kylie Jenner dévoile combien elle aimerait d’enfants et sa réponse est... surprenante!

À l’âge de 22 ans, Kylie Jenner est déjà maman de la petite Stormi, qui aura 2 ans en février. La jeune mère ne compte toutefois pas s’arrêter à un seul enfant et a dévoilé combien d’enfants elle souhaiterait avoir.

C’est dans une vidéo avec sa sœur, Kim Kardashian, que Kylie dévoile des détails croustillants sur sa vie personnelle, notamment sur ses rêves et ambitions concernant sa future famille.

Kylie Jenner a révélé qu’elle aimerait quatre enfants au total et qu’elle les voudrait demain ou dans 10 ans. Cela importe peu pour la maman de 22 ans qui souhaite simplement avoir une grande famille comme Kim. On se souvient que Kim Kardashian a quatre enfants, North, Saint, Chicago et Psalm, les deux derniers nés par mère porteuse.

Malheureusement pour Kylie, cette dernière n’est plus avec le père de sa fille, Travis Scott, contrairement à Kim et Kanye qui perdurent. Selon une source proche de la gourou beauté, cette dernière ne se verrait pas avoir des enfants avec nul autre que le rappeur dans le futur...

Tiens, tiens! On lui souhaite!

Les Kardashian-Jenner ont une descendance importante avec Kim qui a quatre enfants, Kourtney qui en a trois et Khloé et Kylie qui en ont toutes deux un!

