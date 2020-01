Cassandra Bouchard annonce qu’elle n’est plus en couple dans une vidéo crève-cœur qui dit tout

Cassandra Bouchard a annoncé qu’elle se séparait de son amoureux de longue date, Cédric, dans une vidéo YouTube et elle a décidé de ne rien cacher à ses abonnés, elle qui prône l’honnêteté et la transparence.

La jeune femme a annoncé que son copain et elle avaient pris des chemins différents pour une raison dont elle n’est pas fière : elle l’aurait trompé. C’est donc dans l’optique de faire son mea culpa et d’affronter un geste qu’elle a posé et dont elle n’est pas fière que Cassandra a décidé de tout dire dans sa vidéo YouTube intitulée «Nous ne sommes plus un couple... »

Cassandra y révèle que selon elle, son couple battait de l’aile, mais que ni elle ni son copain n’étaient prêts à y mettre fin. C’est là qu’elle a rencontré quelqu’un qui lui faisait de l’effet et qu’elle a sauté la clôture.

«Sachez que j’ai décidé d’en parler parce que j’ai tellement d’amour et de respect pour Ced que je me devais de vraiment assumer la responsabilité de mes actes. Cette situation nous fait énormément de peine, mais on réalise qu’on a peut-être des trucs à vivre et à apprendre l’un sans l’autre. On a confiance en l’avenir...», a indiqué Cassandra sous la vidéo.

La créatrice de contenu a donc décidé de tout dévoiler et d’admettre son erreur, un geste plein de courage qui a touché ses abonnés.

Voyez sa vidéo crève-coeur ici :