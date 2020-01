Penn Badgley révèle ses théories sur la relation entre Joe et Love dans «You»

ATTENTION: CE TEXTE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS SUR LES SAISONS 1 et 2 DE YOU

Dans une entrevue, Penn Badgley qui incarne Joe dans la série You, a avoué ce qu’il pensait de la relation entre son personnage et celui de Love.

toxic couple of the year pic.twitter.com/uyb7MXGvw5 — YOU (@YouNetflix) December 31, 2019

On le sait, plusieurs fans de You adorent Joe, malgré ses tendances psychopathes et le fait qu’il est un meurtrier.

Penn Badgley en a beaucoup à dire à ce sujet (spoiler alert, il déteste l’amour que Joe reçoit), mais il a aussi quelques opinions au sujet de Love.

• À lire aussi: Penn Badgley veut vous dire quelque chose de très important à propos de Joe, son personnage dans You

Ce nouveau personnage, joué par Victoria Pedretti, devient rapidement l’objet de l'obsession de Joe dans la seconde saison de You.

AFP

On apprend à la toute fin de la saison que Love est elle aussi une meurtrière.

Penn Badgley a révélé, lors d’une entrevue avec BuzzFeed, qu’il a appris cette révélation bien avant nous, lors de l’audition de Victoria.

Par contre, il ne se doutait pas de la réaction de son personnage! Penn croyait que Joe serait aux anges et que la saison 3 serait un genre de Bonnie & Clyde et qu’ils pourraient tuer ensemble.

• À lire aussi: Penn Badgley réfute la théorie sur l'identité de sa voisine dans You

Au contraire, lorsque Joe réalise que Love a elle aussi tué plusieurs personnes, il est dégoûté par elle.

L’acteur de 33 ans était déçu de cela, mais comprend que c’est logique pour le personnage. Il avoue aussi qu’il ne croit absolument pas que les deux amoureux soient des âmes sœurs et que leur amour soit réel.

Pourquoi? L'explication de Penn: «Ils tuent tous les deux des gens! Comment cela pourrait être de l’amour réel?!»

Par contre, il a très hâte de voir comment Joe et Love vont composer avec le fait qu’ils ont un enfant ensemble dans la saison 3.

• À lire aussi: You saison 3: voici tout ce que l'on sait sur la suite tant attendue

Voyez l'entrevue complète juste ici: