21 idées cadeaux de Saint-Valentin pour elle à moins de 30$

La Saint-Valentin arrive à grands pas et on a envie de faire changement des fleurs, du chocolat et des peluches. Voici des idées de cadeaux originales pour les femmes à offrir à la Saint-Valentin!

Si vous désirez impressionner votre partenaire avec un cadeau original, on a une foule d’idées peu dispendieuses pour vous.

Voici donc 20 cadeaux à moins de 30 $ à offrir à la Saint-Valentin:

1. De la lingerie

Se sentir sexy, tout en étant confortable, quoi de plus romantique?

2. Des pantoufles

Parce que, encore une fois, le confort est primordial.

Pantoufles en similifourrure de Pretty You London, en rabais à 22 $ chez La Baie.

3. Un cahier à colorier de mandalas

Ces livres pour adultes permettent de relaxer, tout en exprimant sa créativité.

Livre The Art of Mandalas, 7 $ sur amazon.ca.

4. Des boucles d’oreilles

Ces anneaux sont des véritables passe-partout et bonus, ce sont les préférées de Selena Gomez.

Trio d'anneaux dorés, 24 $ chez Urban Outfitters.

5. Un joli cadre

C'est un joli élément de décor et tu peux y ajouter une photo de vous deux à l'intérieur!

Cadre Prisma par Umbra, entre 15 $ et 25 $ chez Linen Chest.

6. Des chandelles

Rien de mieux pour relaxer qu'une belle bougie qui sent le rêve! Pourquoi ne pas en choisir une avec la première lettre de son prénom inscrite dessus?

Chandelle monogrammée, 28 $ chez Anthropologie.

7. Un ensemble de produits de beauté

Des produits en version mini, c'est la façon idéale de découvrir une nouvelle marque!

Duo de nettoyant et hydratant First Aid Beauty, 15 $ chez Sephora .

8. Un «pop socket »

Un cadeau que toutes les filles qui aiment la techno peuvent apprécier!

Trio de pop sockets, 15 $ sur amazon.ca.

9. Une ceinture au look vintage

Un accessoire très pratique pour toutes celles qui aiment un look un peu «vintage».

Ceinture Adwudda, 20$ chez Aldo.

10. Des masques pour le visage

Cet ensemble de masques à usage unique est l'occasion parfaite de prendre un moment pour soi et pour sa peau.

Ensemble de masques Lapcos, 22 $ chez Anthropologie.

11. Des bombes de bain coquines

Lush a sorti des produits en forme d'emojis coquins, comme des bombes de bain et des barres de bulles, et ces dernières ne pourraient pas être plus parfaites pour la Saint-Valentin.

Duo de bombes de bain et barres de bulles en forme de pêche, 18,95 $ chez Lush.

12. Des éponges de maquillage

Si la personne dans votre vie aime le maquillage, elle saura apprécier cet ensemble d'éponges pour le maquillage de Morphé créé en collaboration avec Jeffree Star.

Trio d'éponges à maquillage Jeffree X Morphe, 21 $ chez Sephora.

13. Des barrettes

Ces adorables barrettes en résine sont en plein dans les tendances et iront bien à toutes les couleurs de cheveux.

Ensemble de pinces à cheveux, 16 $ chez Dynamite.

14. Une tasse réutilisable

Sauver l'environnement avec style, c'est oui.

Tasse en céramique Royal Doulton, 28 $ chez La Baie.

15. Un étui protecteur pour téléphone

Pour personnaliser son téléphone avec un modèle adorable et d'une marque qui vient d'ici.

Modèles différents, 29,99 $ sur kasemedesign.com.

16. Un collier discret

Ce collier léger s'agence bien à toutes les tenues et le petit cœur va lui rappeler votre amour éternel.

Collier croisé cœur argenté, 19 $ chez RW&CO.

17. Un journal de son signe astrologique

Il faut connaître le signe de la personne qui fait battre votre cœur pour ce cadeau, mais sa réaction risque de valoir la peine!

Journal intime Zodiac en velours, 16 $ chez Urban Outfitters .

18. Un petit sac

Un joli sac, c'est toujours pratique pour transporter nos objets favoris.

Sac en bandoulière Qirassa, en rabais à 27 $ chez Aldo.

19. Un masque à lèvres

De cette façon, vous pourrez tous les deux bien vous hydrater les lèvres après une scéance de bisous.

Masque de lèvres de nuit LANEIGE, 26 $ chez Sephora.

20. Un chandail chaud

Il faut rester au chaud durant les mois froids!

Chandail en sherpa de American Eagle, en rabais à 22 $ sur ae.com.

21. Un petit pyjama confo

Offrir un pyjama, c'est offrir une bonne nuit de sommeil aussi.

Pyjama en tie dye, 14,90 $ pour le haut et les shorts seront à 50% de rabais chez Ardène.