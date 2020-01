Voici LE motif qui sera sur tous les ongles durant l'hiver 2020

La grande tendance «nail art» pour la saison froide est tellement adorable, que cela nous fait rêver.

Après les ongles arc-en-ciel et le motif de vache, la dernière mode dans le monde des manucures? Les nuages sur les ongles!

On adore le look pastel et aérien que cet imprimé donne et il nous rappelle la tendance de 2019 où toutes les influenceuses portaient des vêtements avec des anges.

Voici donc une dose d’inspiration à apporter avec vous lors de votre prochain rendez-vous pour une manucure:

Le dégradé

En passant du rose au bleu, vous donnez un côté encore plus magique à vos ongles.

Le rose bébé

Si vous préférez une seule couleur, le rose pastel s’y prête à merveille.

Le ciel nuageux

Pour ceux qui sont du type à favoriser une manucure foncée, cette version bleu marine et gris est parfaite.

La transparence

Deux tendances, c’est encore mieux qu’une seule! On allie la mode du transparent avec celle des nuages.

Les ongles différents

Pour ne pas avoir à faire des nuages sur chaque doigt, on alterne avec un vernis uni, ou brillant!

La manucure française

Une «twist» sur un grand classique, gardez les nuages seulement au bout de l’ongle pour une manucure française nouveau genre.