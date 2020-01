«Fugueuse la suite» : Un personnage qu'on attendait tous fera ENFIN son entrée!

Alors qu'on a pu apprendre à connaître plusieurs nouveaux personnages dans Fugueuse la suite, on aura aussi l'occasion de renouer avec des visages familiers.

Récemment, la page Facebook de l'émission a mis en ligne un extrait du prochain épisode, le troisième de la saison, dans lequel on peut revoir, pour la première fois, le personnage de Natacha. Cette dernière, qui était recruteuse dans la première saison, est désormais propriétaire d'un salon de massage érotique, où «ses filles» sont en sécurité et conservent leurs gains.

Or, dans l'extrait dévoilé cette semaine, elle est confrontée et menacée par son ex, le personnage de Carlo, qu'on a pu voir rapidement à la fin du deuxième épisode. II est aussi, évidemment, question de Fanny.

Le troisième épisode nous fera donc retrouver Natacha, mais aussi Damien, qui fera son retour, alors qu'il sortira de prison.



Il faudra attendre à lundi, le 20 janvier, pour voir de quoi il en retourne!

Voyez l'extrait juste ici:

