Voici les 5 tendances maillots qu’on va voir partout en 2020

Chaque année, de nouveaux styles de maillots et de bikinis font fureur sur Instagram. En 2020, les pièces qui seront sur toutes les photos de vacances des influenceuses et vedettes suivront certainement ces 5 tendances phares.

Si le bikini noir, ou encore les imprimés de léopard et de fleurs reviennent année après année, certaines nouveautés se dessinent également.

En voici 5 qui nous sont tombées dans l’oeil!

1. Le bikini à balconnet

On l’a vu un peu l’an dernier, mais le haut à balconnet est de plus présents cette année. On l’agence avec une culotte taille haute ou encore ultra-échancrée (notre deuxième tendance à surveiller!).

via Princess Polly

Bikini à balconnet, 38$ le haut et 33$ le bas, chez Princess Polly



Haut de bikini noir à balconnet, 12$ (en soldes), chez Missguided

2. La culotte ultra échancrée (et même string!)

Eh oui, la culotte de bikini est de plus en plus échancrée en 2020. Elles montent jusqu’au-dessus de nos os des hanches et même, près de notre taille, si elle est en version string!

via Missguided

Bas de bikini tanga, 21$ (+40% de rabais avec le code DOLLA), chez Missguided

via Hoaka.com

Bas de bikini «hip» en velours vert, 25$ (US), chez Hoaka

3. Les cordes sur le ventre

Les bikinis en 2020 auront de détails vraiment intéressants notamment des cordes qui se rattachent soit autour de la taille et même autour des hanches.



via Missguided

Haut avec corde au ventre, 25$ (+40% de rabais avec le code DOLLA), chez Missguided

Haut Las Olas, 75$, chez Inamorata

4. Les anneaux

Les anneaux en métal étaient hyper populaires au début des années 2000 et comme cette décennie fait son grand retour en mode, c’est sans surprise que les designers de maillots s’en inspirent! On les retrouve à la hanche ou même entre les seins.

via Additionnelle

Maillot une-pièce à anneau, 80$, chez Additionnelle

via Salty Bikini

Haut à anneau, 65$, chez Salty Bikini

5. Les une-pièce à découpes

Les une-pièce échancrés de style Baywatch ont encore la cote cette année, mais une nouveauté se démarque : les découpes! En effet les une-pièce se font plus sexy, avec des découpes qui révèlent la peau du ventre ou encore des hanches!

via Missguided

Une-pièce à découpes blanc, 42$ (+40% de rabais avec le code DOLLA), chez Missguided

cehz Additionnelle

Maillot de bain une épaule découpé, 79$, chez Additionnelle