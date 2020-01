Noah Centineo partage une première photo Instagram avec sa blonde

Noah Centineo est de moins en moins gêné de montrer sa vie amoureuse sur les réseaux sociaux et il le démontre en partageant une image de sa blonde, Alexis Ren, et lui!

Le duo a pris la pose à la plage (ou à la piscine?), tout souriant. On savait que Noah et Alexis formaient un couple depuis quelques mois déjà, mais ils n’avaient toujours pas partagé une photo ensemble sur Instagram.

Ce qui attire l’attention dans la publication est non seulement leurs jolis minois, mais aussi le message de Noah, vraiment mignon, adressé à sa douce.

«Mon papa a dit que j’ai l’air de m’être battu avec (Conor McGregor) et d’avoir perdu. Moi je dis qu’au moins une personne dans cette photo est magnifique. Je t’aime baby», indique le comédien de To All the Boys.

C’est beau l’amour!