Elisabeth Rioux annonce qu’elle est enceinte et voici tous les détails

Enfin! Après des mois à essayer, Elisabeth Rioux et son copain Bryan peuvent enfin faire l’annonce qu’ils attendaient patiemment.

C’est par le biais d’une vidéo YouTube que la jeune femme a pu dévoiler cette belle nouvelle: elle attend son premier enfant! La vidéo en question est un retour sur son année 2019 qui fut mouvementée et ponctuée de voyages.

Dans une vidéo précédente, elle et Bryan avaient avoué essayer de tomber enceintes depuis avril 2019. Cela avait fonctionné peu de temps avant leur voyage à St Lucia, mais, malheureusement, leur bonheur n’a pas duré.

Elisabeth avait aussi indiqué que sa propre mère avait essayé pendant 7 ans avant de tomber enceinte et que ce genre de chose peut être héréditaire.

Bref, le couple peut enfin réaliser leur plus grand rêve et ajouter à la famille Lou un petit bébé!

Après avoir hésité a partager la grossesse avec sa communauté, Elisabeth a préféré tout dire puisqu'elle a toujours été ouverte avec ses fans.

Elisabeth et Bryan attendent leur premier enfant (qui a été conçu dans les Philippines!) pour juillet 2020.

On leur souhaite tout le bonheur du monde!

Voyez la vidéo The creation of us juste ici: