Vanessa Hudgens se sépare de son conjoint de longue date

Vanessa Hudgens était en couple depuis 9 longues années avec l’acteur Austin Butler, mais leur relation a récemment pris fin.

Les deux stars s’étaient rencontrées en 2005, alors que Vanessa était en couple avec son collègue de High School Musical, Zac Efron.

Leur relation en était d’abord une d’amitié, puis s’est transformée en amour en 2011. Le couple avait ensuite fait sa première apparition officielle en 2012, lors de la première du film de Vanessa, Voyage au centre de la Terre 2: L'île mystérieuse.

Neuf ans plus tard, alors que Vanessa est la reine des films de Noël sur Netflix et qu’Austin s’apprête à jouer Elvis Presley, les fans ont remarqué quelque chose d’inquiétant.

Le duo avait l’habitude de publier d’adorables photos de couples, mais la dernière remonte à l’Halloween 2019. Vanessa avait publié une photo d’elle en compagnie d’Austin et de leur chien Darla en disant: «Joyeux Halloween, de ma famille à la vôtre.»

Pour ce qui est d’Austin, la dernière publication date de la première de Once Upon A Time In Hollywood, dans lequel il tenait le rôle de l'un des disciples de Charles Manson.

Une source proche du couple a confirmé au magazine Us Weekly qu’ils s’étaient en effet séparés après 9 ans de vie commune.

Malgré cette nouvelle, Vanessa semble bien aller. Elle a été vue à une partie de basket des Lakers de Los Angeles.

Elle semble aussi avoir obtenu la garde de Darla, puisqu’elle a partagé une vidéo du petit chien prenant un bain de soleil.

Elle est aussi présentement en train de faire la promotion de son film, Bad Boys For Life, dans lequel elle partage l’écran avec Will Smith et Charles Melton de Riverdale.

On leur souhaite du bonheur durant cette dure épreuve!