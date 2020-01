Mathieu Robi réagit à la publication de Trudy concernant leur rupture

On a appris récemment que le couple gagnant d’Occupation Double, Trudy et Mathieu «Robi», avait pris des chemins différents.

C’est Trudy qui en avait fait l’annonce sur sa page Instagram avec un message doux-amer sur sa relation qui, selon elle, était pas mal à sens unique.

Les gens ont été nombreux à commenter la publication de Trudy, lui apportant du soutien et faisant état de leur déception vis-à-vis Math Robi qui, selon la publication de la gagnante d’OD, n’a pas essayé de faire fonctionner leur relation.

Devant la pluie de commentaires négatifs le concernant, Math a décidé de répondre via ses stories Instagram et a jugé que des excuses étaient de mise.

«Comme vous l’avez probablement su, Trudy et moi on s’est séparés. Je suis vraiment désolé de la situation. Trudy est une femme incroyable qui mérite la lune, rien de moins, et je n’ai pas su être à la hauteur. Je m’excuse vraiment Trudy. Je m’excuse aussi à tous ceux que ça a dérangés ou affectés. C’est une période difficile, je vais en tirer des leçons, je vais en sortir la tête haute.»

Il a ensuite indiqué que ce serait les seuls commentaires qu’il ferait à ce sujet. Parmi tous les couples d’Occupation Double Afrique du Sud, il ne reste que ceux de Kiari et Alexe-Anne, et de Mathieu et Claudie.