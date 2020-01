La youtubeuse Nikkie Tutorials fait son coming-out et c’est vraiment inspirant

Nikkie Tutorials est très proche de ses abonnés et n’hésite pas à partager plusieurs moments de sa vie avec ces derniers sur ses réseaux sociaux, comme ses fiançailles.

Toutefois, la jeune femme a gardé un secret concernant son identité de genre pendant longtemps et, selon elle, 2020 est l’année où elle ne cache plus rien et vit pleinement sa vie, sans tabous.

En effet, Nikkie a révélé qu’elle n’est pas née avec le genre qui la représentait vraiment: elle est née en tant que petit garçon. Elle est donc une femme trans et elle ne veut plus cacher cette facette de sa personne. C'est sur YouTube qu'elle a décidé de faire son coming-out.

La future mariée indique, dans sa vidéo, que depuis sa plus tendre enfance, elle s’identifie comme une fille. À l’époque, elle ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas porter des robes ou encore pourquoi elle devait couper ses cheveux courts.

Sa maman a toujours été là pour l’épauler et ne l’a jamais forcée à rentrer dans le moule masculin: dès l’âge de 6 ans, elle portait ses cheveux longs et, vers 8-9 ans, ne se privait pas pour porter des robes et des vêtements et couleurs que l’on associe au sexe féminin. Elle a donc vécu toute son enfance comme une petite fille. Dès 14 ans, elle a commencé sa transition et, à 19 ans, sa transition était complète.

Si ce coming-out est positif et, surtout, très important pour la communauté LGBTQ, la raison qui l’a poussée à faire ces révélations est plus sombre. En effet, quelqu’un l’a menacée de révéler ce secret aux médias. Elle a donc décidé de prendre le contrôle et de l’annoncer publiquement. Si courageuse!