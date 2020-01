Gigi Hadid et Zayn Malik: Tout sur leur relation de couple

La saga amoureuse entre Gigi Hadid et Zayn Malik, qui a débuté en 2015, a pris un tout nouveau tournant en janvier 2020 et les fans de #Zigi ne pourraient pas être plus heureux!

AFP

De leur premier tapis rouge ensemble, en passant par des vacances en famille et une séparation crève-cœur en 2018, ce couple a fait couler beaucoup d’encre.

Puis, le 11 janvier 2020, les deux célébrités ont redonné espoir à leurs fans en étant photographiées ensemble pour la première fois depuis plus d’un an. Écoutez notre vidéo pour un retour sur une histoire d’amour rocambolesque!