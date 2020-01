Penn Badgley réfute la théorie sur l'identité de sa voisine dans «YOU»

ATTENTION: CE TEXTE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS SUR LES SAISONS 1 et 2 DE YOU

Penn Badgley, qui tient le rôle de Joe dans You, nous affirme que l’une des théories favorites des fans ne tient pas la route.

La saison 2 de You était forte en rebondissements et, après avoir vu le dernier épisode, plusieurs théories ont vu le jour.

L’une d’elles qui a retenu l’attention d’un grand nombre de fans est celle qui suggère que la nouvelle voisine de Joe et Love est en fait la mère disparue de Joe.

On aperçoit cette dernière un bref instant, alors que Joe l'observe au travers d’une clôture, laissant sous-entendre qu'elle pourrait devenir sa nouvelle obsession.

Capture d'écran Netflix

Penn Badgley s’est adressé au site Bustle et a répondu à cette théorie en disant: «Ce n’est définitivement pas la mère de Joe, c’est tout ce que je peux dire.»

Bon, puisque le principal intéressé a réfuté cette théorie, qui pourrait être la nouvelle voisine?

1. Une amie de Beck

On se souvient que Beck avait un groupe d’amies qui ont non seulement perdu cette dernière, mais Peach également. Peut-être qu'une amie parmi Annika, Lynn ou même Blythe était curieuse et a voulu enquêter sur la situation.

Par contre, on connaît le nom de l’actrice qui joue la «Femme Mystérieuse», et ce n’est pas quelqu’un qu’on a déjà vu dans You. Il s’agit de Tiffany Lonsdale, une actrice britannique.

2. Quelqu’un de la famille de Beck

Dans la saison 1, il est rapidement mentionné que Beck a une sœur du nom de Anya. On ne sait pas non plus si sa mère est toujours en vie... Alors sa sœur ou sa mère pourraient vouloir la venger.

3. La femme de Dr Nicky

On voit que la femme mystère a une bague de mariage à l’annulaire gauche. Cette personne pourrait donc être l’ex-femme du Dr Nicky qui cherche à prouver l’innocence de son mari.

Capture d'écran Netflix

De plus, l’un des livres qui se trouvent à ses côtés ressemble à celui de Beck, elle pourrait donc le lire pour étudier le cas de son mari, faussement accusé.

4. Une inconnue

Il existe toujours la possibilité que ce soit un nouveau personnage! Si c’est le cas, on pense à une étudiante en littérature ou à une professeure.

À suivre!