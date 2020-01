Rosalie Lessard a une nouvelle colo et c’est en plein dans les tendances de 2020

Rosalie Lessard est passée chez la coiffeuse et a choisi une coloration qui s’insère parfaitement dans les tendances de 2020: le blond cendré qui tire vers le lilas.

En effet, c’est sous les mains de Sabrina Dumont du salon Lowkey que la youtubeuse a opté pour une nouvelle colo.

La coloriste et coiffeuse précise que c’est un changement sans grand engagement, puisque la coloration lilas va s’estomper tranquillement avec les lavages.

Ces colorations semi-permanentes sont une option bien intéressante pour celles qui ne veulent pas quelque chose de drastique, mais sont un peu tannées de leur couleur de cheveux.

D’ailleurs, en 2020, les blonds se font plus froids et les mauves et les lilas auront également la cote! C’est peut-être à cause de la couleur Pantone de l’année?



Bref, on a hâte de voir tous les changements capillaires de nos préfs!

