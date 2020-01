Cette actrice de «Riverdale» s’est mariée et vous devez voir la robe

Vanessa Morgan qui incarne Toni Topaz dans Riverdale a épousé son copain de longue date et elle était splendide.

L’actrice s’était fiancée au joueur de baseball Michael Kopech le 4 juillet 2019 lors d’une excursion aux chutes Mooney Falls de l’Arizona.

Ce n’est que six mois plus tard, soit le 4 janvier 2020, que Vanessa et Michael se sont dit oui.

La jeune femme a dévoilé au grand jour sa magnifique robe de la marque Eisen-Stein.

Elle a aussi partagé tous les détails de la cérémonie, des décorations et de la nourriture sur Instagram.

Coup de cœur pour les biscuits!

Capture d'écran Instagram @vanessamorgan

Plusieurs de ses collègues de Riverdale étaient présents, dont notamment Madelaine Petsch qui joue Cheryl. En plus d’être sa copine à l’écran, Madelaine était l’une des demoiselles d’honneur de Vanessa pour son grand jour.

De toute évidence, les deux jeunes femmes ont eu beaucoup de plaisir durant cette soirée festive.

On souhaite tout le bonheur du monde aux amoureux!