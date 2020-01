Ces théories sur les saisons 2 et 3 de «YOU» vont vous donner des frissons

Si comme nous vous avez «binger» toute la seconde saison de You durant le temps des Fêtes, vous avez probablement plusieurs questions.

Si vous n’avez pas terminé les 10 épisodes, quittez cet article immédiatement, on s’apprête à la ruiner la fin pour vous!

Donc, Joe/Will a clairement trouvé son match parfait en Love, une jeune femme aux tendances meurtrières. Les fans ont des théories incroyables sur plusieurs sujets, dont le bébé de Love et la voisine de Joe à la fin.

Voici 3 théories sur la fin de You:

1. La voisine de Joe serait sa mère

À la toute fin du dernier épisode, Joe et Love déménagent ensemble en banlieue, et celui-ci remarque une femme assise dans sa cour qui lit un livre en se faisant bronzer. Il dit son classique «Hello, you» indiquant qu’il s’apprête à surveiller de près cette personne.

Capture d'écran, Netflix

Une théorie veut qu’elle soit en fait la mère de Joe. On a appris durant cette saison que le père de Joe était violent envers sa mère. Joe, alors enfant, a tué son père en tirant sur lui, alors qu'il s'attaquait à sa mère. Sa mère finit par abandonner son jeune fils qui se retrouve dans une maison d'accueil.

Peut-être que Joe a retracé sa mère et choisit cette maison pour se rapprocher d’elle? On se demande si c’est pour reconnecter avec elle... ou pour des raisons plus lugubres.

2. Love est enceinte, mais pas de Joe

Capture d'écran, Netflix

On sait que Joe est très protecteur envers les enfants qui l'entourent. On pense à Paco dans la saison 1, puis Ellie dans la seconde. Lorsque Love lui apprend qu’elle est enceinte alors qu’il s’apprête à l’étrangler.

Plusieurs croient que Joe n’est pas le père, mais plutôt Milo, le jeune homme qu’elle a fréquenté durant sa séparation de Joe. Milo était le meilleur ami de l’ex-mari de Love.

Les gens croient cela puisque Love est une menteuse pathologique, et que le «timing» semble étrange. On l’a vu faire l’amour avec Milo peu de temps avant, ce qui serait un indice aussi.

3. Love a tué son ex-mari

On voit James, l’ex de Love, dans plusieurs scènes qui font des retours dans le passé. On apprend qu’il était malade, et qu’il est mort quelques années auparavant.

Par contre, plusieurs croient que la maladie est inventée, et que c’est plutôt Love qui aurait assassiné James. La façon la plus plausible serait en l'empoisonnant petit à petit puisque Love a l’habitude de cuisiner pour les autres.

Peut-être que James ne voulait pas avoir d’enfant avec Love et qu’elle a décidé de se débarrasser de lui... Après tout, elle a tué la jeune femme qui abusait de Forty, Delilah et Candace, cela ne serait pas étonnant!

On a très hâte de voir ce que la saison 3 nous réserve.

• À lire aussi: «YOU» Saison 3 : Voici tout ce que l'on sait