Camille Felton réagit à un sondage à son sujet et c’est hilarant!

Camille Felton, que l’on a pu voir dans plusieurs séries comme Max et Livia et bien sûr, Fugueuse, a participé à notre toute dernière série, « Connaissez-vous vraiment...? » qui sous mets au défi de répondre à des questions sur vos vedettes préférées!

Plus de 1000 personnes ont répondu à notre sondage qui vise à savoir si les fans de Camille la connaissent vraiment. Quelle est sa plus grande peur? Son repas préféré? Le rôle qui lui ressemble le plus?

Voyez si les fans de Camille Felton sauront répondre avec justesse à ces questions!