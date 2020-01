PO Beaudoin se porte à la défense d’Alanis Désilets

L’influenceur PO Beaudoin a décidé de publier un long texte pour défendre Alanis Désilets qui s’est récemment retrouvée au milieu de quelques controverses.

PO s’est senti interpellé par ce que vivait Alanis puisqu’il a lui aussi été critiqué au début de 2019, alors qu’il s’était insurgé contre un chauffeur de taxi.

Pour Alanis, c’est plutôt sa nouvelle compagnie, La Troop, qui a été la cible de plusieurs, ainsi que, plus récemment, une campagne pour Esso à laquelle elle a participé.

• À lire aussi: Alanis Désilets répond à la controverse entourant son projet La Troop

Sur Facebook et Instagram, PO a partagé avec ses abonnés ses pensées par rapport à cette situation, surtout parce qu'il a vécu quelque chose de semblable.

Il divise ses idées en trois points, débutant avec le fait que tout le monde fait des erreurs de jugement dans la vie, mais qu’on peut apprendre de nos erreurs. PO dit: «Je ne suis pas ici pour protéger personne, mais pour vous rappeler que personne n’est parfait. Nous avons tous fait des erreurs de parcours, mais la seule différence ici est qu’on échoue devant le Québec en entier.»

Ensuite, le mannequin souligne que, selon lui, on en demande trop des influenceurs. En plus d’être créateurs, ils sont aussi producteurs, photographes, des modèles et des pros du marketing. PO explique qu’en portant tous ces chapeaux, il est inévitable qu’ils fassent éventuellement quelque chose qui ne plaît pas au public. Par contre, ceci ne justifie pas les commentaires haineux et les menaces reçus par Alanis et lui-même.

Le troisième et dernier point de PO s’adresse aux membres de l’industrie qui se sont prononcés sur la situation. L’influenceur compare ceci à de la cyberintimidation.

Alanis a vu le message de PO puisqu’elle l’a repartagé sur Instagram.

Le texte de PO se termine sur une note positive. Il dit: «Je connais des influenceurs qui me font rire et d’autres qui me font réfléchir. Certains me font voyager, tandis que d’autres m’inspirent. Il y a tellement de créateurs différents sur le web... et c’est ce qui fait la beauté des réseaux sociaux. Sa diversité.»

Plus de positivité en 2020!