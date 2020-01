La nouvelle coupe «shag» de Miley Cyrus lui donne un air de rockeuse

Nouvelle année, nouveaux cheveux, et Miley Cyrus a opté pour une coupe légendaire qui ne fait pas l’unanimité.

Après avoir passé la majorité de 2019 avec une chevelure longue et une frange qui nous rappelle Hannah Montana, Miley avait besoin de changement.

Pour canaliser son côté rock star, la chanteuse a choisi une coupe «shag» qu’on pourrait aussi décrire comme étant une coupe Longueuil.

En gros, le derrière est plus long que le devant, et les mèches ne sont pas de longueurs égales, donnant un look décontracté et cool.

Elle annonce aussi par le fait même qu’elle va sortir de la nouvelle musique en 2020!

Dans les commentaires, on peut voir que plusieurs trouvent que Miley ressemble à Joan Jett.

Joan est une chanteuse qui a connu un grand succès dans les années 70 avec son groupe The Runaways et la chanson Cherry Bomb.

On s’attend donc à des chansons plus rock dans le futur pour Miley!