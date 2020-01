Voici ce que vous pouvez recevoir comme cadeau de fête au Sephora en 2020

À chaque année, on est excité de connaître quel sera notre cadeau d’anniversaire au Sephora et ce moment est enfin arrivé!

Capture d'écran Instagram @milkmakeup

Le magasin de produits de beauté Sephora est connu pour sa sélection de marques incroyables, son bon service à la clientèle et, il faut l’avouer, ses cadeaux de fêtes.

Vous connaissez le principe, 2 semaines avant ou après votre date de naissance, vous pouvez passer en magasin pour récupérer votre cadeau. Pour y avoir droit, vous devez avoir une carte de points gratuite Beauty Insider. Cette année, la boutique nous offre 3 choix bien différents les uns des autres.

Voici les cadeaux de fête Sephora pour 2020:

1. Milk Makeup

Sephora

Si vous préférez le maquillage, cet ensemble Milk fera votre bonheur. Il comprend un échantillon de base hydratante pour la peau, un petit mascara Kush et un mini bâton pour les joues et les lèvres dans une teinte rosée naturelle.

2. Sol De Janeiro

Sephora

Les fans des soins pour le corps vont choisir ce kit qui contient le beurre hydratant Brazilian Bum Bum qui sent la pistache et le caramel et qui laisse la peau un peu brillante. Vous aurez aussi la crème Coco Cabana qui s’absorbe très vite pour une peau visiblement hydratée à l’odeur sucrée de noix de coco grillée.

3. Briogeo

Sephora

Pour ceux et celles qui veulent prendre soin de leur cheveux, cette troisième option est la meilleure. Le premier pot, le Scalp Revival, est un shampooing exfoliant au charbon et noix de coco qui détoxifie le cuir chevelu et se débarrasse des pellicules. Le second, Don’t Despair, Repair!, est un masque revitalisant qui hydrate en profondeur.

Pour les membres VIB et VIB Rouge seulement, une dernière option s’ajoute, celle d’un cadeau mystère qui est disponible en ligne seulement.

On a déjà hâte à notre fête!