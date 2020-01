Rafaëlle Roy de «La Voix» est en amour et nous montre son nouveau chum

L’ancienne candidate de La Voix, Rafaëlle Roy, nous a enfin présenté de façon officielle son nouveau petit copain sur Instagram.

Celle qui a participé à la 7e édition de l’émission semble prospérer depuis son aventure, tant professionnellement que dans sa vie personnelle.

Rafaëlle a partagé une photo d’elle avec un magnifique bouquet de fleurs, suivie d’une selfie en compagnie de l’élu de son cœur.

Avant cela, la jeune femme avait aussi publié plusieurs stories sur Instagram dans lesquelles elle faisait la demande officielle à son futur copain pour lui demander s'il voulait lui aussi qu'ils forment officiellement un couple.

Capture d'écran Instagram @rafaelleroy

Il s’agit donc de Joffrey Charles, lui aussi musicien et chanteur, comme on peut l’entendre dans cette vidéo où il accompagne à la guitare Rafaëlle et Gloria-Bella.

Joffrey avait déclaré son amour publiquement avant que Rafaëlle ne le fasse avec cette photo.

On souhaite beaucoup de bonheur aux amoureux!