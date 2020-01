«Fugueuse la suite»: On sait enfin pourquoi Fanny a un tout nouveau look

*ATTENTION AUX SPOILERS POUR LE PREMIER ÉPISODE DE FUGUEUSE LA SUITE!

Le premier épisode de Fugueuse la suite a enfin été diffusé et on peut finalement comprendre l'histoire derrière le nouveau look de Fanny. Ouf! On ne s'attendait pas à ça.

Dans le tout premier épisode, on retrouve le personnage de Fanny, joué par Ludivine Reding, quatre ans après les événements de la première saison. Elle essaie tant bien que mal de reconstruire sa vie et la mort de sa meilleure amie, Ariane, la hante toujours.

Fanny, visiblement changée tant mentalement que physiquement, traîne au centre-ville de Montréal, où elle a de nouvelles fréquentations, dont Daisie, une jeune prostituée autochtone, et Karim, le proxénète de cette dernière. Il y a aussi le nouveau personnage de Yohan, un jeune fugueur qui a quitté Amqui et qui atterrit à Montréal sans repères, qui débarque dans son entourage.

On apprend aussi qu'en plus d'avoir quitté la résidence familiale, Fanny s'est distancée de ses proches et qu'elle est devenue «squeegee».



Mais, coup de théâtre, ce n'est qu'à la toute fin de l'épisode qu'on comprend qu'en fait, Fanny travaille avec la police! Elle a infiltré un groupe de la rue pour enquêter sur le fait que plusieurs adolescents itinérants disparaissent.

C'est pour cette raison qu'elle s'habille de cette façon, et c'est aussi pourquoi sa famille en sait si peu sur sa «nouvelle» vie. Nous voilà rassurés, mais on se demande aussi si la vie de Fanny peut potentiellement être en danger à cause de son nouveau rôle...



Sinon, le fameux Damien Stone n'apparaît pas dans ce premier épisode, mais on peut se douter que cela ne saurait tarder, car en entrevue dans les pages du 7 Jours, Ludivine Reding et Jean-François Ruel avaient confié que les retrouvailles entre leurs deux personnages s'annonçaient très émotives.

