Tout le monde capote sur ce chandail ultra long et doux offert en 23 couleurs

Quand l’hiver arrive, on est souvent à la recherche du parfait morceau à la fois chaud, confortable et stylé qui sera l’allié de tous nos meilleurs looks.

Eh bien on a découvert ce chandail long, qui peut aussi être porté avec des collants comme une robe, sur Amazon et tout le monde semble capoter dessus. En effet, avec plus de 1000 (!!!) commentaires d’utilisatrices, les acheteuses s’entendent pour dire que ce chandail de la marque Liny Xin est le parfait allié de nos hivers québécois.

Chandail long Liny Xin en gris, 49,99$, chez Amazon

Plusieurs personnes soulignent que le chandail est ultra doux, puisqu’il est conçu avec un mélange de cachemire et de laine. Le pull est offert en taille unique, mais comme il est «ultra grand» et peut donc convenir à un large éventail de silhouettes.

Chandail long Liny Xin en orange brûlé, 49,99$, chez Amazon

Un autre aspect intéressant est le vaste choix de couleurs dans lequel le chandail est offert. Vous pouvez choisir parmi 23 différentes couleurs hivernales, de bourgogne à gris en passant par le beige classique. On adore!

Chandail long Liny Xin en beige, 49,99$, chez Amazon

C'est un choix intéressant pour les frileuses ou celles qui veulent être confortables en tout temps, même quand il fait -30!