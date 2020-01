Voici le «hand art», la nouvelle tendance (étrange) pour les manucures

En 2020, on oublie le nail art et on pousse notre manucure au max en adoptant la tendance du hand art.

Vous l’aurez compris, cette nouvelle mode qu’on voit partout sur Instagram consiste à étendre sa manucure jusque sur ses doigts et même ses mains.

Cela donne donc un effet de bijou ou même de mini tatouage, ce qui peut être très joli ou assez intense!

Certains le font avec du vernis, alors que d’autres optent pour des appliqués.

Voici quelques looks de hand art pour vous inspirer:

Des gouttes de vernis sur les doigts.

Un seul bijou discret.

Les paillettes sur les ongles qui se poursuivent sur les doigts.

Les perles ou petits cristaux sur ongles et doigts.

Les appliqués sur toute la main.

La version arc-en-ciel.

Les formes géométriques.

Un petit triangle de paillettes subtil.

Les bijoux sur tous les doigts qui se fondent avec les bagues.