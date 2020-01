«The Circle»: tout sur la télé-réalité Netflix que les gens ont «bingée» durant le temps des Fêtes

La nouvelle série de l’heure, la télé-réalité The Circle, fait jaser depuis sa sortie sur Netflix.

Juste à temps pour la nouvelle année, cette télé-réalité américaine sortie le 1er janvier 2020 est rapidement devenue la nouvelle obsession de tous.

Le concept s’inspire d’une série britannique du même nom et peut aussi faire penser au populaire Big Brother.

En gros, on y suit huit participants qui habitent tous dans le même complexe d’appartements, mais qui sont séparés.

Ils ne peuvent communiquer que via une application de type réseaux sociaux qui s’appelle, vous l’aurez deviné, The Circle. L’app n’existe pas dans la vraie vie, elle n’a été créée que pour les bienfaits de l’émission.

La twist, c’est que les participants peuvent prétendre être qui ils veulent sur l’application. On s’attend donc à plusieurs frustrations lorsque les gens vont découvrir, s’ils se rendent en finale, à qui ils parlent réellement.

Lors des épisodes, les participants peuvent se «bloquer» mutuellement s’ils ne s’aiment pas, ou ne se font pas confiance. À l’opposé, ils peuvent «aimer» ceux avec qui ils ressentent une connexion spéciale.

Pour se rendre à la finale, il faut donc avoir obtenu le plus de mentions «j’aime». Cela fait penser à l’épisode Nosedive de la saison 3 de Black Mirror où les gens ont besoin du plus de «j’aime» possible sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir accès à des meilleurs appartements ou opportunités.

Les téléspectateurs ont tout de suite bingé les épisodes disponibles et en redemandent!

The Circle aura un total de 12 épisodes qui sortent par bloc de quatre chaque semaine, jusqu’aux derniers qui seront diffusés le 13 janvier 2020.

À voir!