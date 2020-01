5 tendances mode (un peu) louches qu’on risque de voir partout en 2020

Quand la nouvelle année commence, les prédictions mode se font nombreuses et parfois, elles sont un peu douteuses.

C’est que certaines tendances ne se traduisent pas très bien de la passerelle à la vie de tous les jours. Toutefois, les plus audacieuses n’hésitent pas à essayer de nouvelles choses côté mode et c’est tant mieux. Après tout, la mode est faite pour s’amuser!

Voici donc, sans plus tarder, 5 tendances un peu louches que seules les plus audacieuses oseront essayer en 2020!

La jupe à volants

Si la jupe à volants, version mini, était sur toutes les silhouettes durant les années 2000, sa version longue, elle, aura son moment de gloire en 2020. Cette jupe donne un style très «boho» et est souvent agencée d’un haut coordonné de la même couleur ou arborant le même imprimé ou le même tissu.

Les jeans taille basse

Une autre tendance des années 2000 qui sera certainement de plus en plus populaire cette année. Si la taille haute a été la grande gagnante des années 2010, en 2020, elle laissera sa place à la taille basse! La version revampée pour la nouvelle décennie se porte «baggie», plutôt que serrée et est agencée d’un haut écourté ou encore d'un léotard.

Les pantalons avec découpes

Des marques comme I AM GIA et Verge sont responsables de cette tendance très sexy qui laisse entrevoir la peau à l’aide de découpes sur les hanches.

Le look complètement uni

Les ensembles coordonnés sont populaires depuis quelques années déjà, mais cette tendance est poussée à l’extrême en 2020. En effet, on porte un ensemble comprenant un cardigan, un haut et un pantalon dans le même matériel et de la même couleur.

Les manches très bouffantes

Les manches de princesses sont plus in que jamais. On porte cette tendance sous forme de robe cocktail ou encore de haut écourté, agencé d’un pantalon large.