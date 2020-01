Voici la résolution pour 2020 à prendre selon votre signe astrologique

La nouvelle année approche à grands pas et comme chaque année, on se fait de belles promesses en prenant une tonne de résolutions, que l’on ne tient pas ou très peu.

Cette année, pourquoi ne pas en prendre seulement une et la tenir? Pour la choisir selon sa personnalité, quoi de mieux que son signe astrologique pour faire un choix éclairé?

Voici donc quelle résolution choisir pour 2020 selon son signe astrologique.

Verseau

Résolution: Être sa propre meilleure amie

La Verseau est une rassembleuse qui adore prévoir des activités de groupe et organiser des évènements. C’est parce qu’elle adore passer du temps avec ses amis et les gens qu’elle aime. Par contre, il est important qu’elle n’oublie pas qu’elle peut être sa propre meilleure amie et être bien lorsqu’elle se retrouve seule avec elle-même. Il faut apprendre à s’aimer et à tracer son chemin avec sa propre personne.

Poissons

Résolution: Trouver de nouvelles façons de canaliser votre imagination

C’est bien connu, les Poissons sont de grandes artistes, des rêveuses et des créatrices. Il est parfois difficile de canaliser le tout et vous savez probablement déjà bien le faire à travers un médium. Pour 2020, le but est d’explorer de nouvelles avenues et de, qui sait, trouver une nouvelle passion? C’est le moment de sortir de sa zone de confort!

Bélier

Résolution: Prendre le temps de relaxer

La Bélier et une leader et aime prendre les choses en charge. À cause de sa détermination et son aplomb, il est naturel de laisser la Bélier prendre les responsabilités, même si cela peut être épuisant à la longue. Pour la prochaine année, le défi pour celles-ci sera d’apprendre à prendre un pas de recul et à accepter de laisser les autres travailler et gérer également. Cela sera bénéfique pour la fatigue, mais leur permettra aussi de voir une perspective autre que le rôle de leader.

Taureau

Résolution: Trouver un terrain d’entente

Les Taureaux savent ce qu’elles veulent et tiennent leur bout pour arriver à leurs fins, comme s’obstiner très fort, par exemple. C’est bien de faire valoir son point, mais il faut aussi savoir faire des compromis. Cette année, le grand défi sera de trouver des terrains d’entente qui, disons-le, sont beaucoup plus plaisants que de créer un conflit.

Gémeaux

Résolution: Trouver un point de stabilité

Tous les jours sont une aventure et surtout pour les Gémeaux. Avec une personnalité qui s’ennuie facilement et un mood qui change au gré du vent, cela peut bien souvent les faire se sentir comme dans une montagne russe. En 2020, pourquoi ne pas travailler sur la stabilité? Même si ça semble impossible, il suffit d’y aller à petits pas: faire une marche quand vous vous sentez stressé, écrire vos émotions dans un journal, écouter de la musique qui vous fait sentir bien, etc.

Cancer

Résolution: Comprendre que toutes les émotions sont normales et bénéfiques

Tout comme les Gémeaux, la vie des Cancer s’apparente à une montagne russe, mais les Cancer sont dans la première rangée. Elles vivent leurs émotions à 110%. Quand elles sont tristes, elles sont TRÈS tristes, mais quand elles sont heureuses, c’est l’euphorie. Comme résolution, les Cancer devront apprendre à accepter leurs émotions et à les vivre.

Lion

Résolution: Accepter que certaines personnes ne vous aiment pas

Même si ce n’est pas toujours voulu, les Lions sont souvent le centre de l’attention. Elles ont une personnalité de performeuse et attirent les regards en étant seulement qui elles sont. Elles sont cependant très sensibles et prennent difficilement lorsqu’une personne ne semble pas partager l’avis des autres. Cette année, les Lions devront apprendre à accepter que certaines personnes ne les aiment pas et que c'est normal. Cela ne fait pas des Lions de mauvaises personnes qui ne valent rien. Il faut tout simplement l’accepter et continuer sa vie.

Vierge

Résolution: Ne pas être aussi dur avec soi-même et les autres

Étant de grandes travaillantes, les Vierges sont des personnes très méticuleuses qui se concentrent sur de petits détails. Cela peut rendre leurs standards très hauts pour elles-mêmes, mais aussi les autres. Pour 2020, au lieu de toujours mettre la barre très haute, il suffit de fixer des objectifs optimistes. Cela permet de réduire la pression sur soi et les autres, mais aussi d’accumuler les réussites réalistes.

Balance

Résolution: Trouver un petit havre de paix

Tout comme leur signe astrologique, les Balance aiment lorsque tout est équitablement réparti et lorsqu’il existe un équilibre. Par contre, il existe des injustices et la vie n’est pas parfaite. C’est pourquoi, cette année, les Balances devront trouver un endroit où elles se sentent bien et où elles pourront se ressourcer. Que ce soit dans une pièce, une odeur, un livre, ce qui importe est d’avoir un endroit où elles se sentiront zen.

Scorpion

Résolution: Apprendre à s’adapter

De nature très organisée, les Scorpions devront se laisser aller davantage au gré du vent cette année. Finis les activités, les évènements et les sorties trop prévues! Si les choses ne vont pas comme elles les avaient imaginées, les Scorpions auront à être plus flexibles et à ne pas avoir peur de sortir de leur zone de confort.

Sagittaire

Résolution: Être patiente, les bonnes choses prennent toujours du temps

Les Sagittaires sont des personnes impulsives. Quand elles veulent quelque chose, elles le veulent maintenant. Cela peut apporter son lot de bienfaits de vivre d’aventures, mais c’est aussi une grande source d’anxiété. Ce n’est pas toutes les choses qui arrivent rapidement: certaines prennent du temps, mais sont de grandes qualités. Chaque chose en son temps, comme le dit l’expression.

Capricorne

Résolution: Être reconnaissant de ce que vous avez

Très ambitieuse, la Capricorne travaille très fort pour avoir ce qu’elle veut et pour atteindre ses buts. Tellement qu’elle en oublie d’apprécier ses propres réussites. C’est important de prendre le temps de souligner ses bons coups et d’apprécier ce qui est déjà acquis. Un petit truc serait d’écrire une liste des choses que vous êtes reconnaissante d’avoir dans votre vie. Cela met rapidement en perspective toutes les belles choses que vous avez déjà et qui vous rendent heureuse.