Les tendances coupe et coiffure de 2020 qu'on va voir partout

Les tendances cheveux changent vite et, chaque année, on voit un lot de nouvelles idées qui font surface.

Pour savoir ce qui sera sur toutes les têtes en 2020, l’artiste coiffeuse Emmanuelle Campolieti nous a révélé tous ses secrets de pro! Emma a travaillé avec des stars et mannequins un peu partout dans le monde et fait aussi partie de l’équipe artistique de Moroccanoil.

Voici donc quelles seront les plus grandes tendances de 2020 en matière de coupe de cheveux et de coiffure:

1. Les perles

Emmanuelle nous explique que les perles seront un accessoire très convoité en 2020, autant dans les cheveux qu’en mode.

On les ajoute dans nos queues de cheval, sur nos barrettes, partout où on le désire!

2. Les très longues tresses

En 2020, Emmanuelle nous assure qu’on va voir des tresses qui passeront les hanches. On peut s’inspirer de Kylie Jenner pour ceci, ou encore de Camila Cabello.

Emmanuelle nous dit aussi qu’on risque de voir des «boxer braids», ou tresses multiples, ornementées de billes et bijoux.

3. Les années 60

Les 60’s sont de retour selon Emmanuelle, mais dans une version plus moderne, adaptée à 2020. On pense surtout au «flip» des années 60, où les pointes des cheveux remontent vers le haut.

On peut aussi l’agencer avec une boucle ou un serre-tête, deux accessoires très années 60, mais très tendance en 2020 aussi.

4. Le carré français

La fameuse coupe courte de style Parisienne sera très populaire en 2020. Portée par Taylor Lashae, cette coupe très «girl boss» peut être portée avec ou sans frange selon Emmanuelle.

L’artiste coiffeuse nous explique que la clé du succès derrière cette coupe est de la garder à la hauteur de la mâchoire maximum, pas plus basse. On veut aussi de la texture et des vagues non parfaites pour un look décontracté et naturel!

5. Le look mouillé qui mise sur les cheveux de bébé

Ce look est dans les tendances à presque chaque année, mais en 2020, il y a une «twist» spécifique: celle des «baby hair».

Emmanuelle nous explique qu’on veut le look mouillé plus structuré en 2020. On place la frange comme on le désire avec du gel, et on en fait de même avec les petits cheveux autour du visage.

On peut aussi combiner deux tendances, celle des perles avec celle des «baby hairs»!

On va s'amuser avec nos cheveux en 2020!