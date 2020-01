15 pensées que ceux qui détestent le jour de l’An ont déjà eues

Les partys de la veille du jour de l’An peuvent être incroyables, ou cauchemardesques pour ceux qui détestent tout simplement cette soirée.

On connais tous Grinch du jour de l’An, ou nous le sommes nous mêmes!

Voici donc 15 pensées que ces gens ont déjà eues:

1. Tu as le choix entre tes amis de party qui vont dans un club que tu déteste, ou tes amis matures qui vont chez ceux qui viennent d’avoir un bébé et qui habitent à 45 minutes d’auto. Et aucune des deux options ne te tente.

2. Les gens vont se mettre beaucoup trop de pression pour cette soirée et être déçus.

3. Devoir amener des souliers et/ou traîner un sac en plastique pour nos bottes d’hiver, ça gosse.

4. Il y a toujours une personne avec un morceaux à paillettes qui s’accroche dans les vêtements et les cheveux de tout le monde.

5. Les bulles, quoique très festives, ça donne mal à la tête.

6. Un couple va se chicaner et aller parler pendant des heures dans un coin, et ça va être malaisant.

7. Quelqu’un va pleurer parce que «2019 était vraiment pas son année», et ça va être d’autant plus malaisant.

8. Si c’est une soirée potluck, tu vas devoir traîner une salade de pâtes, pour finalement te bourrer de fromages et d’hummus et avoir une horrible haleine. Oh, et ne plus jamais revoir ton plat tupperware.

9. Après 2 heures de party, tout le monde a des brillants dans le visage et le rouge à lèvres qui fuit.

10. Quelqu’un va insister pour écouter le Bye Bye et ça va diviser le party en deux groupes qui se détestent l’un et l’autre.

11. Une personne va briser 4 flutes de champagne et promettre de les remplacer, mais ne jamais le faire.

12. Au moment du décompte, la personne la plus importante dans ta vie va être à la salle de bain ou en train de se faire un «refill».

13. Ça va te prendre une éternité récupérer ton manteau au vestiare, ou le retrouver sur le fameux lit de manteaux.

14. Retourner chez soi va être IMPOSSIBLE. Cela va impliquer attendre un Uber pendant 2 heures et le payer 150$.

15. Le lendemain matin, tu vas être fatigué(e) à ton brunch de famille où les gens vont parler du Bye Bye et de résolutions pour 2020.

Bonne année!