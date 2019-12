«YOU» Saison 3 : Voici tout ce que l'on sait

Penn Badgley qui joue Joe dansYou, a révélé une information cruciale en entrevue et on en sait maintenant plus sur ce qui s’en vient!

Un an après la sortie de la première saison de la série à succès You, Netflix a dévoilé le 26 décembre 2019 la saison 2 qui fut elle aussi reçue de façon positive.

Dans cette seconde partie, on a retrouvé Joe, maintenant vivant à Los Angeles sous le nom de Will, et sa nouvelle flamme, Love Quinn.

Sans ne rien révéler sur le dénouement de la saison 2 de You, voici tout ce que l'on sait à date sur la saison 3:

La saison 3 de You est-elle confirmée?

AFP

Penn Badgley qui tient le rôle principal dans cette série s’est échappé en entrevue! Lorsqu’il s’adressait au média Entertainment Tonight, Penn a répondu à une question en disant: «Si j’ose dire, dans la troisième saison... Oh mon dieu!»

Réalisant immédiatement son erreur, il a tenté de se reprendre en disant que ce n’était pas techniquement officiel, mais pour nous, c’est une confirmation!

Est-ce que les livres suivent l’histoire?

You est basé sur les romans de l’auteure Caroline Kepnes. La saison 1 s’inspirait du premier livre, You, et la saison 2 du second roman, Hidden Bodies.

On sait que Caroline prévoit sortir deux autres livres, il est donc logique de croire qu’ils seront les inspirations derrière les saisons 3 et, potentiellement, 4! On ne connaît par contre pas encore les titres.

Quand va-t-elle sortir?

Selon le fait que les deux saisons à date sont sorties durant le temps des Fêtes, on peut s’attendre à retrouver Joe et compagnie dans les environs de Noël 2020! On a trop hâte.

À noter que cet article sera mis à jour au fur et à mesure que les nouvelles sur la saison 3 de You seront dévoilées.