Alanis Désilets s’est fiancée et dévoile la vidéo émouvante de la demande

Le temps des Fêtes est l’occasion rêvée pour plusieurs de demander la main de la personne qui fait battre leur cœur et c’est exactement ce que le chum d’Alanis Désilets, Joël, a décidé de faire.

On le sait, le couple formé de Joël et Alanis est parmi les plus cutes sur Instagramœ: ces derniers n’hésitent pas à exprimer l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre sur les réseaux, avec des messages et des photos.

Et comme Alanis est très proche de ses abonnés, elle a décidé de partager la vidéo touchante de la demande de fiançailles, qui s’est déroulée alors qu’elle était en voyage avec son chum et ses amies à Whistler. (Glissez vers la droite pour voir la vidéo!).

Dans la vidéo, on peut entendre Joël demander la main de sa douce en lui disant qu’il veut passer le reste de sa vie avec elle. Trop cute!

«Dire oui aura été la chose la plus facile de ma vie. L’Ouest-Canadien avait déjà une place spéciale dans mon cœur, mais lààà», peut-on lire sous la vidéo touchante partagée par la créatrice de contenus.

En guise de troisième image dans la publication, on peut voir la bague de fiançailles d’Alanis, une pierre noire entourée de diamants. Wow!

via Instagram (@alanis.desilets)

Alanis et Joël sont en couple depuis un peu plus d’un an. L’ancienne candidate d’Occupation Double Bali avait officialisé leur relation sur Instagram à l’aide de cette photo, en décembre 2018.

Longue vie aux amoureux!