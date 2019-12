Voici tous les artistes qui sortent un nouvel album en 2020

Le nouvel album de Justin Bieber sort quand? Demi Lovato va-t-elle enregistrer de la nouvelle musique? Si vous vous posez ces questions, cet article est pour vous.

2020 va être une grosse année pour les fans de musique. Plusieurs artistes qu’on adore nous préparent de tout nouveaux titres qui devraient sortir très bientôt.

Voici donc toutes les dates à prendre en note pour les nouveaux albums de 2020:

1. Selena Gomez

Rare, le 3e album de Selena, sortira le 10 janvier.

Il va comprendre 13 chansons, dont Lose You To Love Me et Look At Her Now, qui ont déjà des vidéoclips.

2. Halsey

L'album Manic sera disponible dès le 17 janvier 2020.

La chanteuse a publié une vidéo sur Instagram révélant les 16 titres qui s'y retrouveront.

3. Louis Tomlinson

L'ancien chanteur de One Direction lance officiellement sa carrière solo avec son nouvel album, Walls, qui sortira le 31 janvier.

4. Meghan Trainor

La chanteuse pop n’a pas sorti d’album depuis 2016. Elle était donc très excitée d’annoncer Treat Myself, qui sortira aussi le 31 janvier.

5. Justin Bieber

Le 3 janvier, la nouvelle chanson de Justin, intitulée Yummy, sortira. Ensuite, plus tard dans l'année, on aura droit à un album complet, une tournée (il sera de passage à Montréal et à Québec en septembre) ainsi qu'une série documentaire!

La bande-annonce laisse entendre qu'elle va parler de son passé, de ses erreurs, et de tout ce qu'il a vécu dans sa vie. On a trop hâte!

6. Rihanna

Rien n'a été confirmé par Riri elle-même, mais Def Jam, sa maison de disque, a publié une photo d'elle, sans plus d'informations.

Rihanna a ensuite publié sur Instagram une petite blague, disant qu'elle écoutait «R9», ce qui pourrait être le titre de l'album ou une référence au fait que cela serait son 9e, et qu'elle refusait de le sortir.

Ses fans attendent impatiemment plus de détails!

7. Dua Lipa

La chanteuse va sortir son deuxième album, Future Nostalgia, quelque part en 2020. Cela devrait être assez tôt dans l'année puisqu'elle a aussi annoncé une tournée qui va débuter en avril!

8. Demi Lovato

On sait que Demi va sortir un nouvel album bientôt puisque sa dernière publication sur Instagram dit: «La prochaine fois que vous allez entendre parler de moi, je serai en train de chanter.»

On ne connaît pas encore la date ou les détails de cet album mystère, mais on a hâte d’entendre du nouveau Demi depuis Tell Me You Love Me, qui était sorti en 2017.