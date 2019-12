Voici les vidéos que vous avez le plus regardées en 2019

Cette année, on a produit plein de vidéos avec nos créateurs de contenu préfs et vous avez été plusieurs à les regarder!

En effet, c’est par centaines de milliers que vous avez visionné nos séries à succès Dans la garde-robe de..., le BFF Challenge et aussi notre nouveauté de l’année, le Couple Challenge!

Envie de savoir quelles vidéos ont le plus attiré votre attention?

Voici notre top 5!

5. Dans la garde-robe de... Catherine Paquin

En 2018, Catherine Peach gagnait le grand prix à Occupation Double Grèce et, par le fait même, le cœur du public qui a voté massivement pour la belle blonde. C’est donc avec beaucoup de curiosité que vous avez découvert ses looks et articles fétiches de sa garde-robe.

4. Dans la garde-robe de... Lysandre Nadeau

Lysandre Nadeau a passé une bonne partie de l’année 2019 en voyage en Asie et elle a rapporté avec elle un lot de souvenirs impérissables qu’elle partage sous forme de différents looks et vêtements, alors qu’elle dévoile tout de sa garde-robe!

3. BFF Challenge d’Elisabeth Rioux et Milaydie

Les deux BFF n’ont aucun secret l’une pour l’autre et le démontrent dans cette vidéo hilarante!

2. Dans la garde-robe de... Elisabeth Rioux

Vous étiez très curieux de découvrir ce qui se cache dans la garde-robe de la top influenceuse québécoise et femme d’affaires derrière Hoaka! Elle a profité pour montrer ses vêtements simples et confos qu’elle porte tous les jours!

1. Le Couple Challenge de Lysandre et Sean

Malheureusement, le couple n’a pas duré, mais ce Challenge entre Lysandre Nadeau et son chum (ex), qu’elle a rencontré en voyage, a sans aucun doute piqué votre curiosité!