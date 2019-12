10 idées de tenues festives pour le jour de l’An

Le 31 décembre est une soirée de fête et, pour célébrer le début de la nouvelle année en grand, il nous faut une tenue de circonstance!

Que ce soit celle de l’an passé que vous modifiez avec de nouveaux accessoires ou un morceau tout neuf que vous allez vous procurer, un brin d’inspiration fait toujours du bien.

Voici donc 10 idées de tenues pour votre veille du jour de l’An:

1. Les paillettes

Un classique indémodable, les paillettes, est un must pour le temps des Fêtes en général, mais surtout pour le jour de l’An.

On aime cette version d'une robe t-shirt bleu marine avec des manches transparentes. En rabais à 26,97$ chez Reitmans.

2. La robe en satin

Le satin est un tissu très tendance qui reste léger et confortable, tout en donnant une impression de qualité.

Cette robe midi rosée de Terra est parfaite et peut être portée à nouveau pour plusieurs occasions. En rabais à 101$ chez SSense.

3. La combinaison

Un jumpsuit a la capacité d'être aussi chic, sinon plus, qu’une robe, mais conserve le côté pratique d’un pantalon.

On adore celui-ci de la marque Twik qui est offert en violet ou en noir, et qui brille de mille feux. 69$ chez Simons.

4. Le velours

Tout comme le satin, le velours est un tissu qui se prête très bien aux festivités comme celles du jour de l’An.

Cette version cache-cœur, à bretelles fines, sera flatteuse pour toutes les silhouettes. En rabais à 45$ chez Dynamite.

5. Un top chic

Si vous préférez un haut chic avec une jupe ou un pantalon, un tissu festif ou une couleur festive feront l’affaire.

Ce haut champagne en satin qui dévoile les épaules va sans aucun doute attirer l’attention! 59,95$ chez Le Château.

6. L’effet lingerie

Si vous aimez rester sobre, mais tout de même être sexy, le look lingerie sera idéal.

Cette combinaison vous permet de montrer un peu de peau, ou de rester très chic en la portant avec un veston. En rabais à 24$ chez Urban Planet.

7. Le look années 2000

Paris Hilton a porté une multitude de petites robes à bretelles fines dans les années 2000. Pourquoi ne pas adopter cette tendance en 2020?

Celle-ci est couverte de paillettes, ce qui fera encore plus festif! 79$ chez Simons.

8. Les manches bouffantes

Cette tendance qu’on verra partout en 2020 va vous donner un look romantique pour votre party du 31.

On aime cette robe bleue et courte qui vous donnera l'air de faire partie de la royauté. 40$ chez Dynamite.

9. La robe veston

Pour un look androgyne et edgy, on opte pour une robe qui ressemble à un veston ou carrément pour un veston assez long pour faire office de robe!

Celle-ci en simili cuir vous donnera l’air d’un personnage de The Matrix, et on adore. En rabais à 50$ chez Zara.

10. Le suit

Porter un complet pour le jour de l’An, pourquoi pas? C’est cool et confortable, le meilleur des deux mondes.

Coup de cœur pour celui-ci en vert, avec un imprimé animalier. Le pantalon se vend 39 $ et le veston est à 59,99$ chez H&M .