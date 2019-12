Voici les meilleurs rabais du «Boxing Day» cette année

Si vous n’avez pas encore terminé l’achat de vos cadeaux de Noël ou si vous êtes tout simplement toujours en quête de votre tenue du jour de l’An, voici des offres plus qu’alléchantes pour le Boxing Day qui vous feront économiser au max!

Mode

Frank And Oak

20% sur tout, incluant les soldes.

Dynamite

Jusqu’à 50% additionnel sur les soldes.

Poppy & Peonies

30% de rabais sur tout en magasin.

Garage

Jusqu’à 70% additionnel sur les soldes.

Old Navy

Jusqu’à 75% de rabais sur tout + rabais additionnel de 30% avec le code BONUS.

Gap

Jusqu’à 75% de rabais sur tout + rabais additionnel de 40% avec le code BOX40.

Banana Republic

Rabais de 60% supplémentaire sur tous les styles en vente + 40% de rabais sur les articles à prix réduits.

RW & CO

30% de rabais sur tous les items à prix régulier.

Additionnelle

50% supplémentaire sur les items déjà en solde.

Reitmans

Jusqu’à 70% sur toute la marchandise + un rabais additionnel de 10%.

Call It Spring

Achetez-en un et obtenez-en un à 70% de rabais.

ALDO

ALDO termine l'année en beauté en offrant 20% de rabais sur la marchandise à prix régulier et 50% de rabais sur le prix original pour tous les styles en vente jusqu'au 29 décembre.

Le Château

50% de rabais sur certaines robes, costumes, chaussures et plus encore!

Urban Outfitters

Économisez 50% supplémentaires sur tous les articles soldés en magasin du 26 au 27 décembre. Achetez en ligne et économisez 15 $ lorsque vous dépensez 75 $, 25 $ lorsque vous dépensez 100 $ et 50 $ lorsque vous dépensez 150 $ et plus (du 26 au 30 décembre).

Beauté

The Body Shop

Certains cadeaux, soins de la peau et soins corporels saisonniers en édition limitée bénéficieront d'une réduction de 50%

Kiehl’s Canada

20$ sur tout en magasin et en ligne.

Biotherm

20% sur tous les coffrets du temps des Fêtes.

La Roche Posay

Profitez de 15% de rabais sur tout le site sur les commandes de 70 $ et plus chez La Roche-Posay Canada!

Sephora

De rabais allant jusqu’à 50% sur plein d’ensemble beauté.

Vichy

Obtenez 20% de rabais sur tout le site maintenant chez Vichy Canada! Utilisez le code BOXING à la caisse.

Kerastase

Bénéficiez d'une remise supplémentaire de 10% sur les coffrets cadeaux des Fêtes chez Kerastase Canada! Code promotionnel: GIFTSET19

NYX

Achetez-en un et obtenez-en un à 50% de rabais sur tout + cadeau gratuit à l'achat sur toutes les commandes de plus de 50 $.

Autres

Amazon.ca

20% de rabais sur les vêtements «The Drop» . Des rabais de 50% sur plein de produits essentiels.

David’s Tea

Jusqu’à 50% de rabais sur plusieurs thé et accessoires pour le thé.