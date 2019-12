Voici tout ce qui s'en vient sur Netflix Canada en janvier

Le mois de janvier sur Netflix s’annonce excitant, avec une foule de nouveaux titres, et de nos favoris qui seront de retour!

On retrouve une série qu’on adore, on en découvre des nouvelles, et on revoit des classiques en janvier 2020.

Voici donc 10 séries et films à voir en janvier sur Netflix:

1. Spinning Out - Saison 1, 1er janvier

Kat est une patineuse artistique qui rêve d’aller aux Olympiques. Lorsqu’une blessure menace ses aspirations, elle va se pousser au maximum pour pouvoir réaliser ses ambitions. Cette série semble être un mélange entre I, Tonya et Black Swan, et on a hâte de voir!

2. Anne With An E - Dernière saison, 3 janvier

La dernière saison de cette série adorée par ses fans arrive très bientôt. On va voir Anne qui, maintenant âgée de 16 ans, rêve d’aventure et de trouver qui elle est vraiment.

3. The Circle - Saison 1, En 3 parties qui sortent le 1er, 8 et 15 janvier

Cette téléréalité produite par Netflix cherche à démontrer jusqu’où les gens sont prêts à aller pour devenir des influenceurs. Les participants ne peuvent pas se rencontrer, ils peuvent seulement communiquer via «The Circle», une sorte de réseau social où ils peuvent prétendre être n’importe qui. Au bout de l’expérience, l’un d’eux va remporter 100 000$... mais à quel prix?

4. Cheer - Saison 1, 8 janvier

Dans cette docu-série de 6 épisodes, on suit les cheerleaders de l’université Navarro au Texas. On va voir leur chemin jusqu’à la compétition nationale, mais aussi leurs vies personnelles, relations, doutes, ambitions et blessures.

5. AJ and the Queen - Saison 1, 10 janvier

Fans de Ru Paul’s Drag Race, cette série est pour vous! Elle met en vedette nul autre que Ru Paul dans le rôle d’une Drag Queen en faillite qui part sur la route pour tenter de faire de l’argent. Durant son périple, elle prend sous son aile un jeune garçon en fugue de 10 ans. Plusieurs «Queens» de Drag Race seront de la partie, dont Latrice Royale, Eureka, Trinity «The Tuck» Taylor, Bianca Del Rio, et la liste continue!

6. Sex Education - Saison 2, 17 janvier

On a bien hâte de retrouver l’une de nos séries coup de coeur de 2019! On continue l’histoire de Otis qui tente d’être un sexologue pour tous les étudiants de son école secondaire.

7. Chilling Adventures of Sabrina - Saison 3, 24 janvier

Enfin! Après 2 saison rocambolesques, Sabrina et ses amis vont se retrouver en enfer, oui vous avez bien lu, pour tenter de sauver la vie de son copain, Nicolas Scratch.

8. Next in Fashion - Saison 1, 29 janvier

Cette téléréalité cherche à dénicher les prochains grands designers de mode. La meilleure partie: elle sera animée par Tan France de Queer Eye, et Alexa Chung!

9. Good Girls - Saison 2, date à déterminer

3 mères qui tentent de faire plus d’argent pour subvenir aux besoins de leurs familles se mettent à commettre des crimes. La saison 2 arrivera quelque part en janvier.

10. Dracula - Saison 1, date à déterminer

Cette intriguante mini-série de 3 épisodes va raconter l’histoire classique du vampire Dracula. Réalisée par les créateurs de Sherlock, on s’attend à quelque chose d’assez incroyable... et «creepy»!