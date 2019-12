C'est déjà fini entre Demi Lovato et son nouveau copain Austin G. Wilson

Quelques jours seulement après avoir partagé des photos en lingerie avec son nouveau copain, Demi Lovato serait à nouveau célibataire .

En novembre dernier, la chanteuse présentait à ses abonnés son nouveau petit copain, le mannequin Austin G. Wilson.

Rapidement, le couple semblait éperdument en amour, publiant une multitude de photos sur leurs comptes Instagram respectifs.

Plusieurs fans ont remarqué durant le week-end du 21 décembre que toutes ces photos avaient été supprimées, et que, en plus, Demi et Austin ne se suivaient plus sur Instagram.

Une source aurait dit au magazine People que Demi voulait se concentrer sur elle-même et son travail en ce moment, et aussi sur sa relation avec Dieu, et qu'elle était excitée de débuter ce nouveau chapitre de sa vie en 2020.

Une fan de Demi a aussi partagé ce qui semble être une conversation en privé sur Instagram entre elle et la chanteuse. Il est pratiquement impossible de savoir si c’est une capture d’écran réelle, mais si oui, Demi aurait demandé aux fans d’être gentils avec Austin.

Demi Lovato & Austin Wilson have split. Wilson unfollowed the singer and they’ve both deleted their pictures together. 💔 pic.twitter.com/O5roLw7O9q — Pop Crave (@PopCrave) December 21, 2019

Elle dit: «C’est un gentil garçon. Les ruptures sont toujours des épreuves difficiles pour les deux personnes impliquées. Restez gentils et envoyez-nous vos prières.»

Là où on ne peut pas trop se fier aux «sources» et aux captures d’écrans, le fait qu’il ne reste plus aucune trace de leur relation sur Instagram indique que le couple s'est probablement réellement séparé.

On leur souhaite du bonheur!