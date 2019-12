9 produits qui sentent Noël pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes

Si, comme nous, vous adorez Noël, vous devez absolument vous procurer ces produits de beauté et de décor festifs!

• À lire aussi: 25 signes qui prouvent que tu es complètement obsédé par Noël

Parce que les odeurs gourmandes des Fêtes ne sont pas réservées que pour nos desserts et cafés et qu’ils se glissent désormais tant dans nos produits pour le bain que les cosmétiques.

Pour être festive de la tête aux pieds, voici 9 produits de beauté (et de décor) qui rappellent Noël

1. Poudre scintillante pour le corps Gingerbread, 33,50$

courtoisie

Cette poudre scintillante pour le corps donne à votre peau un éclat sexy et savoureux à saveur de pain d’épice.

2. Mini-palette Oh Snap de Violet Voss, 24$

Une palette aux pigments riches qui vous permettra de créer le parfait œil du temps des Fêtes.

3. Parfum Demeter aux biscuits au gingembre, 54$

courtoisie

Pour sentir bon comme un dessert des Fêtes, voici l’option parfaite: un parfum gourmand à l'odeurs de biscuits au pain d’épices.

4. Savon pour les mains latté au gingembre, 5$

Pour ajouter une touche festive à votre cuisine ou à votre salle de bain, pourquoi ne pas vous procurer ce savon à mains écologique au parfum de Noël? Festif à souhait!

5. Beurre corporel à la vanille réconfortante de The Body Shop, 21$

courtoisie

Si on ne pense pas immédiatement à la vanille quand on parle d’odeur festive, la version «réconfortante» The Body Shop vous plongera certainement dans ce sentiment nostalgique qu’on associe souvent à Noël!

6. Ensemble de 4 gloss festifs de Too Faced, 32$

courtoisie

Cet ensemble ne comprend pas 1, mais bien 4 gloss chatoyants aux parfums tous différents et gourmands. On adore.

7. Bougie «Holiday» de Nest, 90$

courtoisie

Le parfum Holiday capture l’arôme pétillant des Fêtes à partir d’un mélange de grenade, d’orange mandarine, de pin, de clous de girofle et de cannelle, avec un soupçon de vanille et d’ambre. Miam!

8. Déodorant naturel aux épices des Fêtes, 29$

courtoisie

Vous pouvez sentir Noël de vraiment partout avec ce déodorant aux épices de Noël! En plus, c’est un déo naturel fait à partir d’ingrédients biologiques, en grande partie.

9. Palette d’ombres à paupières Spice it up d’Essence, 13$

courtoisie

La palette de fards à paupières Spice it up comprend 18 teintes très pigmentées aux finitions mates et métalliques. On adore!