Horoscope 2020: Voici les dates importantes à noter à vos agendas

Mercure rétrograde quand en 2020? Quelles pleines lunes risquent de m’affecter dans la prochaine année? On répond à ça, et beaucoup plus juste ici.

Pour planifier votre année 2020 et vous préparer à toutes les éventualités, il est bon de savoir ce que les astres nous réservent. Selon plusieurs experts, 2020 sera une année excitante qui marque la fin d’un cycle plutôt sombre. On s’attend donc à une belle année!

Voici donc toutes les dates importantes à prendre en note pour 2020:

Les rétrogrades de Mercure:

On le sait bien, quand la planète Mercure entre en rétrograde, tout peut arriver. Nos plans tombent à plat, nos ordinateurs brisent, on a de la difficulté à communiquer... C’est dur! Voici donc les trois qui s’en viennent en 2020.

1. Du 16 février au 9 mars.

Durant ces dates, Mercure va rétrograder en Poissons et Verseau. Nos émotions et intuitions seront donc affectées. Ce n’est pas le moment d'agir sous le coup d’un «feeling»!

2. Du 18 juin au 12 juillet.

Mercure passe en Cancer, le signe de la sensibilité. On risque d’être plus susceptibles, alors il faut faire attention à ce qu’on dit, et comment on interprète les paroles des autres.

3. Du 13 octobre au 3 novembre.

La dernière rétrograde de 2020 se passe en Scorpion et Balance. Les gens seront plus jaloux qu’à l’habitude et certains vont même aller jusqu’à mentir. Faites attention.

Les éclipses:

Il existe 2 types d’éclipses : les solaires, qui concordent avec les nouvelles lunes, et les lunaires, qui sont durant les pleines lunes. Les éclipses solaires sont d’excellents moments pour débuter un projet ou une relation, alors que les éclipses lunaires sont plutôt des périodes où on voit notre travail enfin porter fruit.

1. Le 10 janvier - Éclipse lunaire en Cancer

Puisque la planète qui représente le signe Cancer est la Lune, cette éclipse sera doublement lunaire! Cela veut dire que nos émotions seront à fleur de peau et que c’est un moment où il faut protéger notre coeur.

2. Le 5 juin - Éclipse lunaire en Sagittaire

Cette éclipse est liée au travail et à l’argent. Puisque le signe du Sagittaire aime la liberté et le voyage, c’est un bon moment pour récompenser notre bon travail de l’année avec une vacance bien méritée!

3. Le 21 juin - Éclipse solaire en Cancer

Puisqu’elle se déroule dans la 12e maison, celle de la spiritualité, on va ressentir le besoin de refléter sur notre vie et reconnecter avec notre âme. Une petite classe de yoga ou de méditation sera de mise!

4. Le 5 juillet - Éclipse lunaire en Capricorne

Celle-ci sera étrange, puisqu’on va ressentir l’impulsivité du Capricorne, mais aussi son côté plus sérieux et travaillant. Puisque le tout sera aligné avec le Cancer, le travail et les émotions seront mélangés, ce qui n’est pas toujours une bonne chose.

5. Le 30 novembre - Éclipse lunaire en Gémeaux

On risque de se sentir confus durant cette éclipse, surtout les gens qui sont de signes mutables, soit Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons. Ces signes vont se sentir déséquilibrés et émotifs.

6. Le 14 décembre - Éclipse solaire en Sagittaire

La dernière éclipse de l’année va amener une facilité à communiquer, surtout dans nos relations interpersonnelles. Les amours vont se clarifier et les chicanes vont se régler! C’est aussi un bon moment pour planifier des vacances.

Les transits:

Les transits sont des moments où les planètes passent d’un endroit à un autre, amenant des grands changements. Certaines planètes bougent souvent, alors que d’autres non. Ces mouvements dictent de grandes période dans nos vies.

1. Le 12 janvier - Saturne croise Pluton

Ces deux planètes représentent des énergies sombres. Saturne est le reflet de nos peurs et de nos restrictions, alors que Pluton, celui du contrôle et des obsessions. Quand les deux se croisent, ce qui arrive environ une fois par 35 ans, cela marque une période de transition. On risque de se libérer d’un boulet qui nous empêche d’avancer depuis un moment déjà.

2. Le 21 mars et 17 décembre - Saturne entre en Verseau

Cette transition va arriver à deux reprises en 2020. Ce seront des périodes où les gens vont ouvrir leurs horizons et commencer à s’intéresser à ce qui se passe en dehors de leur maison! On risque de voir des manifestations, des révélations-chocs, et des changements importants.

3. Le 4 avril, 30 juin et 12 novembre - Jupiter croise Pluton

Jupiter est la planète qui détermine notre optimisme, nos idéaux et notre philosophie de vie. Quand elle va croiser Pluton, à 3 reprises, en 2020, ce seront 3 moments où l'on risque de se sentir plein d’énergie. Cela va nous donner le courage d’entreprendre des projets qui nous tiennent à coeur!

4. Le 21 décembre - Jupiter croise Saturne & Capricorne en signe d’air

Le 21 décembre 2020 marque la fin d’une ère puisque 2 choses arrivent en même temps. La planète Capricorne passe des signes de terre, où elle était depuis 1802, Capricorne et, cette journée-là, elle arrivera dans les signes d’air. Cela pourrait avoir un gros impact sur la planète, on pourrait voir un changement de sources d’énergie qui viennent de la terre (comme le gaz, l’huile, tout cela), pour de nouvelles sources!

De plus, Jupiter et Saturne se croisent, ce qui n’arrive qu’aux 20 ans. Cela va nous pousser à prendre de grandes décisions, et nous serons inspirés par la créativité que le Verseau, un signe d’air, apporte.

2020 sera mouvementée!