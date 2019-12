10 bottes d’hiver chaudes, mais qui ont du style

L’hiver, difficile de trouver un compromis entre confort, chaleur et style, surtout quand vient le temps de trouver chaussure à son pied.

C’est que les bottes d’hiver les plus chaudes et confo ne sont pas toujours les plus tendance, mais on vous a déniché quelques modèles qui sauront allier le confort, la chaleur sans compromettre votre look!

1. Bottes Yeraveth chez Aldo, 150$

Ces bottes ont pour avantage d’être très discrètes, mais chaudes, parfaites pour celles qui ne souhaitent pas que leurs chaussures deviennent le centre d’attention de leur «outfit».

2. Bottes Dr Martens 2976 avec doublure, 250$

Si, au contraire, vous aimez les looks plus bold, ces bottes à semelles compensées de Dr Martens ne passeront pas inaperçues, mais apportent une touche de style à tout ce que vous portez.

3. Bottines Call it Spring, 90$

En plus d’être chaudes et stylées, ces bottines à aspect randonnée sont également 100% véganes!

4. Bottes Nevasca de Frank & Oak, 249$

La marque montréalaise s’est lancée dans l’aventure des bottes d’hiver avec ce tout nouveau modèle conçu avec la météo québécoise en tête!

5. Bottes Exostrike de ECCO, 209$ (en soldes)

Ces bottes qui mélangent les matières ont une touche parfaitement chic, mais restent ultra chaude avec sa doublure polaire et son extérieur traité contre l’eau.

6. Bottes Sorel Tivoli de Sorel, 180$

C’est un modèle classique offert en plusieurs couleurs neutres, ce qui en fait l’allié parfait de vos looks hivernaux.

7. Bottes blanches Hohenstadt, 70$ (en soldes)

Les plus courageuses oseront la botte blanche qui deviendra immédiatement le point central de vos ensembles!

8. Bottes Blundstone 1478, 260$

Si le prix peut vous paraître un peu élevé, ces bottes sont un incontournable de l’hiver depuis de nombreuses années et vous aurez certainement l’occasion de les reporter pendant plusieurs saisons.

9. Bottes Champion Rally, 55$

Les plus sportives d’entre nous vont adorer le look de ces bottes, mais aussi leur prix mini!

10. Bottes UGG, 200$

Ces FAMEUSES bottes de la marque australienne UGG ont un petit plus cette année : elles sont recouvertes d’une douce couche de fourrure!